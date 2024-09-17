Türk mühendislerden çevreci yalıtım malzemesi: Kendi kendini temizleme özelliği ile rakiplerine fark attı

17 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:32

TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" kazanan ÇOMÜ Eko Titans takımı, bor ve kaolin madenlerinden ürettikleri çevreci ve yenilikçi jeopolimer levhalarla başarıya ulaştı. Isı yalıtımı, yanmazlık ve kendi kendini temizleme özelliklerine sahip bu levhalar, yüzde 80 daha az karbon salınımıyla üretiliyor ve farklı dekoratif uygulamalar için kullanılabiliyor. Takım kaptanı Gürkan Akarken ve danışman Prof. Dr. Uğur Cengiz, ürünü ticarileştirmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" kazanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eko Titans takımı, geliştirdikleri jeopolimer levhalarla büyük bir başarıya imza attı. Bor ve kaolin madenlerini yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmeyi başaran bu proje, sadece üniversite bünyesindeki akademisyenlerin ve öğrencilerin değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenadaki başarıların bir yenisi olarak öne çıkıyor.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz'in danışmanlığında, doktora öğrencisi Gürkan Akarken'in kaptanlığında ve mezun öğrenci Gökçe Kayatepe'nin katkılarıyla oluşturulan "Eko Titans" takımı, TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde "Çevre ve Enerji​ Teknolojileri" kategorisinde geliştirdikleri "Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha Üretimi" projesiyle "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü"nü kazandı.

9 YILLIK ÇALIŞMA SONUCUNDA ÜRETİLDİ

Oda sıcaklığında hazırlanan kilden malzeme olan jeopolimer levhalar, çevre​ dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle ön plana çıkıyor ve 9 yıllık laboratuvar çalışmaları sonucunda, rakiplerine göre daha az karbon salınımıyla üretildi. Isı yalıtımı, yanmazlık ve anti bakteriyel özellikleriyle dikkati çeken levhaların üretiminde Türkiye'nin değerli kaynaklarından olan kaolin ve bor gibi madenler kullanıldı.

Bu jeopolimer levhalar tamamıyla yerli olarak üretildi ve kullanım alanları da oldukça geniş. İç mekan zeminlerinde, duvarlarda ve mutfaklarda kullanabilecek. Prof. Dr. Uğur Cengiz, ürün üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını ifade etti. Bor ve kaolinden üretilen ürünün, ev içinde ısı yalıtımı, anti bakteriyel ve kendi kendini temizleme özelliği bulunan özel bir yalıtım malzemesi olduğunu belirtti.

ÇEVRECİ VE YENİ NESİL ISI YALITIM MALZEMESİ

Cengiz, ürünün TEKNOFEST'te ödül almasının ana sebebi olarak, rakiplerine göre yüzde 80 daha az karbondioksit emisyonu yapması, çevreci ve yeni nesil bir ısı yalıtım malzemesi olması olduğunu vurguladı.

Ürünün özellikleri hakkında da bilgi veren Cengiz, farklı renklerde ev içerisinde dekorasyon olarak döşedikleri zaman çay, kahve veya süt gibi gündelik kirleticiler ile kir tutmadığını ve temizlenmesinde ekstra temizliğe gerek olmadığını belirtti. Aynı zamanda ısı yoğuşmasından kaynaklanan bakteri oluşumunu de engellediğini bildirdi.

Ürünün ısı yalıtımı yapacakları ve enerji tasarrufu sağlayacakları her yere döşenebileceği bilgisini paylaşan Cengiz, binaların dış cephelerine döşenen geleneksel yalıtım malzemelerinin binanın nefes almasını engellediğini ve bunun da, bina içinde odaların duvarlarında yoğuşmadan kaynaklı küflenme ve bakteri oluşuma neden olduğunu kaydetti. Geliştirdikleri ürünün ise bina iç tarafına farklı renklerde, dekoratif şekilde döşendiğinde ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlarken, anti bakteriyel ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip olacağını söyledi.

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÇEVRECİ OLMASI"

Ürünün bu özellikleriyle rakiplerinden farklı olduğunu, en önemli özelliğinin de çevreci olması olduğunu belirten Cengizi, "Oda sıcaklığında kürlendiği için yüzde 80'e yakın karbondioksit emisyonu daha az yapacak. Bu da ileriki zamanlarda karbon ofset vergileri ile birlikte rakiplerine göre daha ekonomik bir üretim prosesine sahip olacağı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Jeopolimer levhaların kendi kendini temizleme özelliğine ilişkin bilgi veren Cengiz, pürüzlü yapısı ve su itici özelliklerinden dolayı, damla kendi kendine cıva gibi yüzeyden uzaklaştığını ve uzaklaşırken de yüzeydeki tozları götürdüğünü bildirdi. Çay, kahve veya süt gibi gündelik kirleticilerde yüzeye yapışmadığını, bu sayede de yüzeyi kirletmediğini söyledi. Böylece yapışmayıp yüzeyi cıva damlası gibi terk ederken, yüzeyin de kendi kendini temizleme özelliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Cengiz, bu ürünün TEKNOFEST'te "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" aldığını, Adana'da TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girme şanslarının olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, 1812-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile beraber ticarileştirip daha iyi yerlere gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

YÜZDE 100 TÜRK MALI

Takım kaptanı ve ÇOMÜ Enerji Teknolojileri Bölümü doktora öğrencisi Gürkan Akarken, ürünün yüksek lisans ve doktora tezinin konusunun bir parçası olduğunu, TEKNOFEST'te aldıkları ödülle çalışmayı pekiştirdiklerini söyledi. Ürünün, yenilikçi bir malzeme olduğunu ve yavaş yavaş ticarileşme potansiyelini elde ettiğini belirten Akarken, "Ancak zaman içinde farklı özelliklerini geliştirerek şu andaki sonuç haline ulaşmış oldu." dedi.

Akarken, emeklerin sonucunu almanın iyi hissettirdiğini ifade etti. Ülkeleri adına piyasaya sürülebilecek bir ürün yapabiliyor olmanın kendileri için "gerçekten gurur duyucu" olduğunu söyleyen Akarken, literatürde "jeopolimer" olarak adlandırılan bu ürüne Türkçeleştirerek farklı bir isim koymayı düşündüklerini de belirtti.

Akarken, "Ürünle ilgili amacımız, geleneksel betonu, geleneksel çimento ile yapmak yerine çok daha az karbon salınımıyla ve yüzde 100 Türk malı olarak elde etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Umarız sonuca ulaşır ve ülkemizde kullanmaya başlarız. Farklı alanlarda, farklı özellikler gösteren ürünler var ama bizim gibi kendi kendini temizleyen, ısı yalıtımı yapan herhangi bir ürün bulunmuyor. O yönüyle de özgün bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Eko Titans üyesi ÇOMÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu Gökçe Kayatepe de projeye lisans eğitiminin son yılında katıldığını anlattı. Kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip yapı malzemesi ürettiklerini, bu yapı malzemesini geliştirmek adına volkanik kum ekleyerek ısı yalıtımı özelliğini de kazandırdıklarını belirten Kayatepe, "Projeyi belli bir alanda, belli bir ölçekte denedik. TEKNOFEST'te de jüriye göstermiştik. Bir evin bir odasını kapladığımızda ortalama ne kadar maliyet çıkacağına dair hesaplamaları da yaptık" dedi.