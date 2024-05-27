Türk öğrenciler, ticareti kolaylaştıracak sanal gözlük geliştirdi

27 May 2024 13:07 - Güncelleme : 27 May 2024 13:07

Geliştirilen projede, mekan deneyimi kurgusu yazılıma dönüştürülerek 3D modelleme yapılıyor ve herhangi bir fuarda sergilenecek ürünlerin, sanal gerçeklik gözlüklerine aktarılarak fiziksel olarak başka bir yere taşınmadan, sanal ortamda incelenmesi sağlanıyor.

ÜRÜNLERE DOKUNMA HİSSİ DE KATILACAK

AGÜ öğrencileri, projenin AR-GE aşamasında olan diğer bir uzantısıyla da ticarette yeni bir devrim yapmayı planlıyor. Dokunma hissini sanal gerçekliğe dahil etmeyi hedefleyen bu uzantı sayesinde, kullanıcılar ürünlerin dokusunu hissedebilecek. Böylelikle müşteriler ürünleri daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyecekler.

Öğrencilerden Şükrü Durak, proje ile ülke turizm ve değerlerini sanal gözlük ile tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, Sanal Gerçeklik Projesi'nde mimarlıkta öğrendiğimiz mekan deneyimi kurgusunu biz yazılıma çevirdik" ifadesini kullandı.

PROJE YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Durak, bu yazılımla birlikte hem turizmde hem de Türkiye'nin diğer değerlerinde bunu bir sanal gözlük uygulaması olarak tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Sanal gözlüğün potansiyelinin gittikçe büyüdüğünü ve marketin de gittikçe genişlediğini anlattı:

"Biz de bu markete yazılım üreterek bunu mekan deneyiminde, mimarlık alanında göstererek, birçok farklı sektöre uygulamak istiyoruz. Bu yazılımı tamamen biz geliştiriyoruz. Yaptığımız 3D modellemeleri bir uygulamaya dönüştürüyoruz. Bu uygulamanın içerisinde eğitici, öğretici deneyimler koyarak insanların keşfetmesine açıyoruz."

Durak, geliştirme aşamasında olan diğer projeleri ile de ürünlere dokunma hissiyatını da ekleyeceklerini söyleyerek, gittikçe büyüyen sanal gözlük pazarında birçok farklı AR-GE projesi yaptıklarını söyledi ve şu bilgileri aktardı:

"Dokunma hissini katarak mobilya sektöründe onların taşıyamadığı ürünleri fuarlara götürmek, yurt dışında tanıtma için sanal gözlüğe yazılım olarak aktarıyoruz. Bu sayede mobilyacılar ürünlerini sadece fotoğraftan yada web sitesinden göstermek yerine, tamamen gözlüğü takıp denetiyorlar. Orada olmayan bir şeyi bir eldiven kullanarak oradaki dokuyu hissetmelerini sağlıyoruz. Bu AR-GE projemizi de geliştirmekteyiz şu anda."