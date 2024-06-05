Türk ordusunun yeni gizli silahı SAGAN, tehditlere göz açtırmayacak!

05 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:23

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan ilk milli, makineli tüfek ile atış stabilizasyonuna sahip drone sistemi SONGAR'ı geliştiren Asisguard, KZ Mekatronik ile bir araya gelerek FPV (First Person View) drone geliştirdi.

FPV DRONLAR

FPV dronlar, kullanıcıların canlı video akışı aracılığıyla drone uçuş yaparken gerçek zamanlı olarak görüş alanını görmesini sağlayan insansız hava araçları olarak biliniyor.

Pilotun dronu gözünün önünde hissettiği veya gördüğü FPV'ler son dönemde hem saldırı hem de önleme amacıyla savunma ve güvenlik alanında sıklıkla görünür hale geldi.

GİZLİLİKLE OPERASYON YÜRÜTEBİLİR

Gökyüzünün derinliklerinde süzülen keskin bakışlı sağan kuşundan ilham alan ASISGUARD'ın yeni FPV dronu SAGAN, doğa ile çağdaş mühendisliğin birleşimi olarak ortaya çıktı. SAGAN, ASISGUARD'ın sınırları aşma arzusu ve keşif tutkusunun modern bir yansımasını yansıtıyor.

SAGAN FPV dronu, yüksek dayanıklılığı ve hızı sayesinde en zorlu koşullarda güvenilir performansla görev yapıyor. Sessiz uçuş kabiliyeti ve düşük radar izi ile düşman savunmalarını aşarak gizlilikle operasyon yürütebilme yeteneğine sahip bulunuyor.

HEM KAVADA HEM HAVADA

SAGAN FPV dronu, güvenlik güçlerine hem karada hem de havada üstünlük sağlıyor. Sağan kuşunun efsanevi özelliklerini modern savaş sahasına taşıyan SAGAN FPV, 1300 grama kadar faydalı yük kapasitesi ve 25 dakikadan uzun uçuş süresi ile kurulum gerektirmeden hava-hava ve hava-kara operasyonlarında farkını ortaya koyuyor.

SAGAN'ın yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, dronun kullanıcılarına geniş bir perspektif sunarak stratejik keşif ve gözetim görevlerinde önemli katkı veriyor.

ASISGUARD ve KZ Mekatronik işbirliği ile yetenekleri artırılan SAGAN, gerektiğinde üzerindeki patlayıcı ile bir kamikaze drona dönüşüp tehdit içeren dronu etkisizleştirmekte kullanılabilecek, mağara gibi tehlike seviyesi yüksek kapalı alanlarda gözetleme ve önleme görevlerini yapabilecek. İki şirketin mühendisleri tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlar son olarak sahada testlerinde de başarısını ortaya koydu.