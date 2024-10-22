Türk savunma devleri, SAHA EXPO etkinliğinde buluştu! KIZILELMA'ya büyük ilgi

22 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:14

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli etkinliklerinden biri olan SAHA EXPO, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenleniyor. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda, Baykar, ASELSAN, Roketsan ve HAVELSAN gibi savunma sanayi devleri en yeni teknolojilerini sergiliyor. Baykar'ın insansız savaş uçağı KIZILELMA büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli etkinliklerinden biri olan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği fuarda Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki en yeni gelişmeler gözler önüne seriliyor.

SAHA EXPO, CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen fuar, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve 6 farklı bakanlığın desteğiyle 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe 120'den fazla ülkeden 1478 firma katılıyor.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KIZILELMA, SAHA EXPO'DA

Türk savunma sanayiinin en önemli şirketlerinden Baykar, Bayraktar İHA (İnsansız Hava Aracı) ailesindeki tüm modellerle fuara geniş bir katılım gösterdi. Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, şirketin SAHA EXPO'ya düzenlendiği ilk yıldan bu yana katıldıklarını belirterek, “Bayraktar İHA ailesinin bütün üyelerini bu fuarda görmek mümkün" dedi.

Akgüngör, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı stantlarında sergilediklerini belirtti. Stant alanının dışında Bayraktar TB2, TB3 ve Bayraktar AKINCI'nın görülebileceğini ifade eden Akgüngör, şunları ekledi:

"Diğer ürün ailemizin üyeleri de stantta yer alıyor. Bunların arasında mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ve 2, elektrooptik görüntüleme ve hedefleme sistemleri de bulunuyor. İleri seviye avoyonikler ve elektronik haberleşme sistemlerini de bu fuarda ilk kez sergileyeceğiz."

ROKETSAN, 3 ÖNEMLİ ÜRÜNÜNÜ TANITTI

Roketsan da SAHA EXPO fuarına katılan Türk savunma sanayii şirketlerindendi. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, fuara 20'ye yakın ürünleriyle katıldıklarını belirtti. Karadan havaya, havadan denize, denizden uzaya birçok ürünün tanıtıldığı bilgisini paylaştı.

Yiğit'in açıklamasına göre Roketsan, fuarda 3 yeni ürünü tanıtıyor. Bunlar, sırasıyla Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS olarak karşımıza çıkıyor.

Yiğit, SAHA EXPO'ya her geçen yıl daha büyük bir ürün portföyüyle katıldıklarını dile getirerek, "SAHA EXPO'da olmaktan memnunuz. Ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Stant dışındaki alanda da ürünlerimiz var. Orada da büyük araçlar üzerindeki ürünleri sergiliyoruz. Bizim için SAHA EXPO’da olmanın en büyük faydası tedarikçi alt yüklenici firmalarla doğrudan temas sağlamak. Böylelikle ekosistemimizi çok daha güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.

ASELSAN, YENİ ÜRÜNLERİNİ İLK DEFA TANITACAK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türkiye'nin son dönemde yaptığı savunma alanındaki atılımlarını ihracatla ve uluslararası işbirlikleriyle taçlandırmaya çalıştığını ifade ederek, ASELSAN'ın bu yolculuğun tam merkezinde yer alan bir şirket olduğunu aktardı.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA'dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN'ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan Akyol, son teknoloji ürünlerle sektörün merkezinde bütün platformlara hizmet eden bir şirket olduklarını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük şirketler büyük projelerle KOBİ'leri de yukarı taşıyorlar. SAHA EXPO'da yer alan firmalarla yoğun çalışıyoruz. İlk 9 ayda KOBİ'lere 1,6 milyar dolarlık sipariş vermiş durumdayız. ASELSAN büyüdükçe o oranda küçük şirketlere çok ciddi katkı sağlıyor. SAHA EXPO'da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturacağız. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde bugün 4 yeni ürünün lansmanını yapacağız. Yarın da İHA'lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız. ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak."

HAVELSAN, OTONOM ARAÇLARINI SERGİLEDİ

HAVELSAN otonom araçlardan kent güvenlik yönetim sistemlerine birçok ürününü sergiliyor HAVELSAN da dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24'te uygulamalı olarak gösterecek. Sergilenen dijital askeri ürün ailesi Cengaver, karma gerçeklik ürün ailesi Asger, C4I ürün ailesi Doob ve ara katman yazılımı Octopus ile dijital birlikler daha da güçlenecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SAHA EXPO'da simülasyon, otonom, komuta kontrol, kent güvenlik yönetim sistemleri, insansız otonom araçlar ve bunların arasındaki sürü teknolojisine dair birçok ürünü sergilediklerini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinin ne kadar büyüdüğünün SAHA EXPO'da görülebileceğini vurgulayan Nacar, fuarda birçok firmayla görüşmeleri olduğunu ve sözleşmeler imzalayacaklarını dile getirdi.

SAHA EXPO, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak SAHA EXPO'ya, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor. Fuarda, "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik", "Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İş Birliği Fırsatları", "Savunmada Gelişen Teknolojiler: Yapay Zeka ve Otonomi", "Savunma Sanayiinde Milli Teknoloji Hamlesi: Türkiye Modeli", "Siber Savaş ve Gelecekteki Çatışma Senaryoları: Bilinmeyene Hazırlanmak" ve "Savunma Sanayiinde Girişimcilik: Riskler ve Fırsatlar"ın da aralarında bulunduğu birçok başlık altında panel düzenlenecek.

Fuar kapsamında sözleşmeler ve işbirliği anlaşmaları imzalanacak, B2B görüşmeleri, FPV dron yarışmaları ve sunumlar gerçekleştirilecek. SAHA EXPO'yu 22-24 Ekim tarihlerinde uluslararası düzeyde ve Türkiye'den profesyoneller ziyaret edebilecek. Fuar 25-26 Ekim'de ise halka açık olacak.