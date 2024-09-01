Türk savunma sanayii, SOFEX 2024'te yerini aldı! "En yüksek katılımı gösteren ülkeyiz"

01 Eylül 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:15

2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek olan Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı’na (SOFEX 2024), Orta Doğu ve Arap dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların katılımı bekleniyor.

Fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturmayı hedefliyor.

1996'dan bu yana düzenlenen fuar, 2 yılda bir misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 300'den fazla şirketin yer aldığı SOFEX 2022'ye 98 ülkeden katılım gerçekleşmiş idi. SOFEX 2024 kapsamında 38 ülkeden, 400 resmi delegasyonun ve 98 pavilyon içerisinde 100 ülkenin katılımı bekleniyor.

"EN YÜKSEK KATILIM GÖSTEREN ÜLKEYİZ"

SOFEX 2024 Fuarı kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

“Savunma sanayiimizin mühendislik gücünü sergilediğimiz bu fuar kapsamında, Türk savunma sanayiini temsil etmek üzere farklı çalışma alanlarında faaliyet gösteren yirmi üç şirketimiz yer alıyor. Bu sene Türkiye olarak hem katılımcı firma sayısı hem de fuar metrekare alanında en yüksek katılımı gösteren ülkeyiz. Yoğun bir katılım ile yer alacağımız bu fuarın savunma sanayiimizin ulaştığı teknoloji seviyesini dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu değerlendiriyorum. İlaveten SOFEX 2024’ün bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

SOFEX 2024 TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ

1 MKE

2 TUSAŞ

3 HAVELSAN

4 KIRAÇ HTS

5 CEMA MAKİNA

6 KALE KALIP

7 SDT

8 KOLUMAN

9 KİLİM GRUP

10 İPEK SAVUNMA

11 BAY GALATA

12 NUROL TEKNOLOJİ

13 3E ELEKTRO OPTİK SİSTEMLER

14 SUPRA SAVUNMA

15 ASPİLSAN

16 TUALCOM

17 ERBAY PLASTİK

18 KARMETAL

19 FOKUS MÜHENDİSLİK

20 HATSAN

21 NERO ENDUSTRI

22 DLG TACTICAL

23 NUNATAK

24 IDEF (TSKGV)