Türk savunma sanayiinde 'hidrojen' çağı! İHA'ların gücüne güç katacak yeni teknoloji için adım atıldı

29 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:04

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, Türkiye'nin savunma sanayisinde yoğunlaştığı projeler ve elde ettiği başarılar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yepyeni bir aşamaya geçilecek: yerli ve milli hidrojen teknolojileri!

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ İLE GÜÇLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde, Türk savunma sanayii hidrojen teknolojilerine yönelik yenilikçi projelerle geleceğe adım atıyor. Bu projeler, sessiz ve iz bırakmayan özellikleri ile dikkat çeken, düşük ısı yayan ve yüksek itki gücü sağlayan yerli hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Uzun süreli görev yapabilme yeteneğiyle global rekabetçilik kazandırılması beklenen bu yenilikçi projeler, emniyet ve güvenlik güçlerinin sahada operasyon kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli yetkinlikler kazanılması hedefleniyor.

TEKNOLOJİ, BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

Geliştirilecek teknoloji birçok platformda değerlendirilecek. Sistemlerin kullanılacağı alanlar arasında kara, hava ve deniz araçlarının yanı sıra uzay platformları, insansız ve akıllı sistemler, motor ve güç aktarma sistemleri ve stratejik sistemler bulunuyor.

Yürütülecek projeler yalnızca emniyet ve güvenlik güçlerinin operasyon kabiliyetlerini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda projelerle elde edilecek bilgi birikimi ve altyapıyla geliştirilecek malzemeler ile platform ve sistemler, yerli teknolojinin gelişimine de hız kazandıracak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, hidrojen teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanımına yönelik olarak 11. AR-GE Paneli gerçekleştirmişti. Alınan kararla "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı"na çıkıldı.

Hidrojen projelerine yönelik başvurular 13 Eylül 2024 tarihinde son bulacak. Yerli sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin iş birliği içinde olacağı projede, Son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı gibi stratejik hedefler belirleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Türkiye'nin hidrojen teknolojileriyle savunma sanayisinde de gücünü artırması hedefleniyor.