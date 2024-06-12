Türk savunma sanayisi dijitalleşme ile atağa geçti, yerli yazılımlarla gücüne güç katıyor

12 Haziran 2024 13:14 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:14

Türk Savunma Sanayii'nden bir başarı daha! İmzalar atıldı

Türk Savunma Sanayii'nden bir başarı daha! İmzalar atıldı

Savunma sanayisinde yerli ve milli adımlar atarak, yerli yazılımların kullanımını artırarak gücüne güç katan Türkiye, bu sayede hem sektördeki baskın gücünü artırıyor hem de dışa bağımlılığını azaltıyor. Yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşan işletmeler, üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor ve katma değerlerini artırıyor.

Yenasoft Yazılım tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yenaplus Dijital Dönüşüm Etkinliği, Ankara'da birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Savunma sanayisine yönelik dijital dönüşüm süreçlerinin ve sektördeki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, katılımcılara özel örneklerle dijital dönüşümün tüm bileşenleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

"İŞ DÜNYASI DİJİTAL BİR DÜNYAYA EVRİLDİ"

Havacılık ve savunma sanayisinden birçok seçkin firmanın katıldığı etkinlikte, 2020 yılında Yenaplus markasını kuran Yenasoft Yazılım CEO'su Cem Şirolu önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

PLM kullanımının ve otomasyona geçişin önemine değinen Şirolu, bilgi kaybının önlenmesi için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. "İş dünyasının dijital bir dünyaya evrildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" diyen Şirolu, tüm şirketler için dijital dönüşümün zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Uzun vadede başarı elde etmek için odaklanılması gereken konuları müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kâr artışı olarak belirten Şirolu, "Bu alanlara yapılan yatırımların sürdürülebilirliğe etkilerine baktığımızda ise dijital dönüşüm yüzde 46 ile başı çekiyor" dedi.

DİJİTALLEŞMEYİ MERKEZİNE ALAN ŞİRKETLER ÖNE ÇIKACAK

Yerli yazılımların Türkiye ekonomisine nitelikli bir değer kattığını vurgulayan Şirolu, savunma sanayisindeki dijital dönüşümün sektöre etkilerini dört başlık altında toplayarak şunları söyledi:

Katma Değer ve Gelir Artışı: Dijitalleşmeyi merkeze alan işletmeler, yatırımlarının katma değerini ve gelirlerini artırabilir. Bu, daha verimli üretim süreçleri ve daha iyi hizmet sunumu anlamına gelir.

Dijitalleşmeyi merkeze alan işletmeler, yatırımlarının katma değerini ve gelirlerini artırabilir. Bu, daha verimli üretim süreçleri ve daha iyi hizmet sunumu anlamına gelir. Büyüme Potansiyeli: Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler, diğer sektörlere göre daha hızlı büyüme elde edebilir. Özellikle yerli yazılımların kullanımı, savunma sanayisinde büyümeyi destekler.

Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler, diğer sektörlere göre daha hızlı büyüme elde edebilir. Özellikle yerli yazılımların kullanımı, savunma sanayisinde büyümeyi destekler. İnovasyon ve Verimlilik: Dijital teknolojiler, inovasyonu teşvik eder ve iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Bu da maliyetleri düşürür ve rekabet avantajı sağlar.

Dijital teknolojiler, inovasyonu teşvik eder ve iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Bu da maliyetleri düşürür ve rekabet avantajı sağlar. Endüstri 4.0 Teknolojileri: Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojiler (nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri vb.), savunma sanayisinde verimliliği artırır ve yeni fırsatlar oluşturur.

Etkinlikte, dijital dönüşümün savunma sanayisinde nasıl uygulanabileceği, bu alandaki yenilikler ve başarılı projeler paylaşıldı. Dijital süreklilik, uçtan uca mühendislik, üretim süreçleri, modelleme ve simülasyon teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanımı gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca, Endüstri 4.0'ın üretim süreçlerinde oynadığı rol ve getirdiği yenilikler tartışıldı.

Dijital dönüşümün sadece teknolojik altyapıyı modernize etmekle kalmadığı, aynı zamanda iş süreçlerinin daha verimli, hızlı ve maliyet etkin hale gelmesini sağladığı vurgulandı. Tüm bu uygulamaların entegre olarak çalışmasını sağlamak için geliştirilen yazılımların sektöre sağladığı katkılar da katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğe, sektördeki değerli tecrübelerini ve uygulamalarını paylaşmak üzere önemli konuşmacılar da katıldı. Roketsan Dijital Dönüşüm Müdürlüğü Yazılım Geliştirme Takım Lideri Duygu Abadan Seven, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii PLM ve Mühendislik Yazılımları Müdürü Mustafa Şentürk ve BMC Power İleri Hesaplamalar ve Simülasyon Müdürü Caner Akcan, sunumlarıyla savunma sanayisinde dijital dönüşümün farklı boyutlarını ve gerçekleştirdikleri uygulamaları anlattılar. Katılımcılar, bu değerli sunumlar sayesinde sektördeki en son gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip etme fırsatı buldu.

Etkinlikte, sektöründe öncü firmaları ile şirket bünyesindeki uzman mühendisler bir araya geldi. Kendi dijital dönüşüm süreçlerini anlatan firma temsilcileri, bu dönüşüme niçin ihtiyaç duyduklarını ve elde ettikleri avantajları somut örneklerle açıkladılar. PLM uygulamalarından, Abaqus uygulamalarına kadar birçok konuya değinen konuşmacılar, dijital dönüşümün firmalar için önemini vurguladılar.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YERLİ YAZILIM DOPİNGİ

Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmelerin rakiplerine göre birkaç kat daha hızlı büyüyeceğine dikkat çeken Şirolu, "Yatırımların katma değeri ve gelirler artarken, inovasyon ve verimlilik de sağlanmış olur." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin, yerli yazılımların sunduğu çözümlerle dünya genelinde temsil gücü kazandığını belirten Şirolu, dijitalleşmenin geleceğin anahtarı olduğunu ve işletmelerin bu alanda yatırımlarını artırarak rekabet avantajı sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.