Türk savunma sanayisinde yapay zeka hamlesi: Gücüne güç katacak, üstünlük artırılacak

17 May 2024 16:59 - Güncelleme : 17 May 2024 17:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ivme kazandığını ve dünya genelinde takip edilen bir konuma geldiğini belirtti.

Yapay zekanın savunma sanayisindeki rolüne değinen Bülbül, bu teknolojinin hızla geliştiğini ve savunma sanayisinde üstünlüğü koruyabilmek için yapay zeka ile ilgili çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"YAPAY ZEKA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR"

Yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini anlatan Bülbül, yapay zekanın çok hızlı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, Türk savunma sanayisindeki üstünlüğü devam ettirebilmek için yapay zekadaki bu ivmeyi savunma sanayisine de kazandırmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve yapay zekanın savunma sanayisindeki gelişimini teşvik etmeye gayret ettiklerini belirten Bülbül, yapay zekanın savunma alanındaki kullanımına ilişkin çeşitli sonuçların ortaya çıkabileceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Özellikle otonom sistemlerdeki karar verme, hareket kabiliyeti, sürü yetenekleri öne çıkıyor. Karar destek anlamında özellikle büyük veri dil modellerinin çok hızlı bir şekilde gelişimini takip ediyoruz. Karar verici asistanlar anlamında savunma sanayisinde yakın dönemde önemli bir etki bekliyoruz. Bunun dışında görüntü işleme gibi konularda da yüksek başarılı sonuçlar elde edilmesi ve bu yolda çeşitli sistemlerimizin daha iyi kararlar almasına yönelik etkileri de bekliyoruz. Simülasyon ve eğitim araçlarındaki yeteneklerimiz de görülüyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Birçok alanda eş zamanlı önemli gelişmelerin yaşanacağı bekleniyor."

Türk savunma sanayisi için yapay zekanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, bilişim alanındaki bir teknoloji. Bu teknolojileri kazanmak, diğer teknolojilere göre daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu bizim için bir fırsat. Dünyayla eş zamanlı olarak aynı seviyede fırsatlara sahibiz. Eğer gayret eder ve bu teknolojileri savunma sanayimize hızla kazandırmaya çalışırsak üstünlüğümüzü yakın zamanda daha da artıracağımızı düşünüyorum."