Türk savunma sanayisine yeni silah konsepti: 30x113 mm orta kalibre top göreve hazırlanıyor

23 Kasım 2024 15:06 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:33

Türk savunma sanayii, Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup liderliğinde geliştirilen 30x113 mm düşük geri tepmeli orta kalibre top ve TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile muharebe sahasında yeni bir silah konsepti sunuyor. VENOM LR topu, kara, deniz ve hava platformlarında üstün performans sergiliyor.

Türk savunma sanayii, muharebe sahasındaki değişen ihtiyaçlara uygun teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup tarafından geliştirilen ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, oluşturulan yeni bir silah konseptiyle güvenlik güçlerinin hizmetine sunulacak.

Savunma sanayiinin gittikçe büyüyen portföyüne eklenen yeni sistem, SYS Grup bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle hayata geçirildi. Dünya ordularının da ihtiyaçlarına cevap veren 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, Türkiye pazarındaki kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Bu konsept kapsamında, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin en dikkati çeken versiyonlarından biri olan TRAKON 30, AEI Systems'ın geliştirdiği dünyanın en düşük geri tepmeli tamburalı mekanizmaya sahip topu VENOM LR ile birlikte sunuluyor.

SYS Grup’un Birleşik Krallık’taki tesislerinde uzun süredir gerçekleştirilen canlı atış demo faaliyetleri, VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 UKSS’nin hem kara hem de deniz platformlarında sağladığı üstün performansı dünya ordularına kanıtladı. 2024 yılı içerisinde teslimatlara başlayan SYS Grup, bu yenilikçi sistemi Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriyor.

MODÜLER BİR YAPIDA TASARLANDI

Ortaya çıkan konsept, düşük geri tepme özelliği, platformlara hızlı entegrasyon ve modüler yapısı ile dikkati çekiyor. 30 milimetre topun yer aldığı silah sistemlerinin özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor. Bu sayede meskun mahal operasyonlarında ikincil zararları en aza indirecek şekilde etkili doğrudan atış desteğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu silah sistemi aynı zamanda dron gibi son önemde önemli bir tehdit haline gelen unsurlara karşı da kullanılabiliyor. Söz konusu silah sistemi yurt içinde ve dışında Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ile birlikte sergilenmişti.

"VENOM LR, KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEMİN MODERN VERSİYONU"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan AEI Systems'ın, çok hızlı şekilde Grup ekosisteminde yerini aldığını ve ihracatlarına yüksek katma değerli ürünler ile destek vermeye başladığını ifade etti.

VENOM LR'nin, AEI Systems tarafından üretilen ve yaklaşık 60 yıllık bir sürede muharebe alanlarında kendini kanıtlamış bir sistemin en modern versiyonu olduğunu dile getiren Aral, evrimsel sürecine hava araçları için başlayan bu muharebede kendini kanıtlamış orta kalibre topun, mühendislerinin çalışmaları ile artık sadece hava araçları değil, kara ve deniz platformlarına da entegre edilebilir hale geldiğini belirtti.

Aral, SYS Grup olarak bu gelişmiş sistemlerin dünya orduları tarafından yoğun talep görmesinden büyük bir gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERDEN DE TALEP GÖRÜYOR

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da VENOM LR'nin, dünyanın en fazla platforma entegre edilebilen orta kalibre topu olarak TRAKON 30 ile hem kara hem de deniz platformlarında hizmet için tasarlandığını söyledi.

Tümüyle yerli ve milli teknoloji ve sermaye ile geliştirilen konseptin Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden de yoğun talep gördüğünü vurgulayan Baç, modüler, hızlı entegre edilebilen ve kompakt entegrasyon çözümleri sunarak global arenada farklılaşmayı amaçladıklarını bildirdi ve bugün gelinen noktada, TRAKON 30 ve VENOM LR'nin, bu vizyonlarının somut bir örneği olarak karşılarına çıktığını vurguladı.