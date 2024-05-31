Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi: Gece-gündüz görev yapabilen KEMANKEŞ 2 akıllı füzenin müthiş özellikleri

31 May 2024 15:51 - Güncelleme : 31 May 2024 15:51

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen KEMANKEŞ 2, 200 kilometreden fazla görev menziline sahip olup, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

OTONOM UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Baykar'dan alınan bilgiye göre, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen KEMANKEŞ 2, yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor. Anti-jamming teknolojisiyle elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda da destek sağlıyor.

MUHAREBE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde test süreci nisan ayında başlamıştı. Ailenin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Baykar'ın X hesabında "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla duyurulan KEMANKEŞ 2'nin başlıca özellikleri: