Türk SİHA'ları daha uzağı vuracak! Yerli mühimmat GÖKKURT ilk kez görücüye çıkıyor

21 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:45

Türk SİHA'larının daha uzak hedefleri vurması için geliştirilen yerli mühimmat ilk kez görücüye çıkıyor. GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi (GAM), SAHA EXPO 2024'te yerini alıyor. Mühimmatın özellikleri modern savaş alanında çözüm olacak. İşte detaylar...

Bölgesel gerilimler artarken uluslararası pazarda Türk savunma sanayi projeleri öne çıkıyor. İHA’lardan akıllı mühimmatlara, füzelerden hava savunma sistemlerine kadar pek çok proje ülkelerin radarında. Bugüne kadar seri üretime geçen çeşitli füze ve mühimmat projelerinde görev alan 20 yıllık deneyime sahip mühendis kadrosuyla oluşturulan startup şirketi ASTECH, özgün silah sistemleri için düğmeye basıyor.

GÖKKURT İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

ASSAN Group Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner'in desteğiyle kurulan ASTECH, mühimmat sistemleri, hava araçları, füze ve alt sistemlerinin tasarımından; sensörler, arayıcı başlıklar, güç sistemleri ve roket motorlarına kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler sunuyor. Dünyada çeşitli ortaklıklarla hedefine ulaşmak isteyen şirket dünyanın en çok ülkesine ihraç edilen milli silahlı insansız hava araçlarının vurucu gücünü artırmak amacıyla GÖKKURT (SKYWOLF) Akıllı Mühimmat Ailesini geliştirdi.

Modern savaşa çözüm olacak GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi'ni (GAM) ilk kez SAHA EXPO 2024’te görücüye çıkıyor.

SİHA'LAR DAHA DA UZAĞI VURACAK

İHA/SİHA’lar ve sabit kanatlı hava araçları için geliştirilen bu mini akıllı silah sistemleri ailesi, 20 kilometre menzilli GAM-A, 40 kilometre menzilli GAM-B ve 80 kilometre menzilli GAM-D olmak üzere 3 farklı silah sisteminden oluşuyor.

Modüler yapısı sayesinde 4 farklı arayıcı başlık ve 2 farklı harp başlığı seçeneğiyle görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilen GAM ailesi, ANS/KKS güdüm ve arayıcı teknolojileri ile sabit ve hareketli hedeflere hassas vuruş kabiliyeti sağlıyor.

80 KM MENZİL SEÇENEĞİ

Tüm sistemlerde ana gövde, aviyonik sistemler ve platform arayüzü ortak bileşenlerden oluşuyor. GAM-A temel konfigürasyonu temsil ederken, GAM-B ve GAM-D modellerinde ana gövdeye farklı kanat kitleri entegre ediliyor. GAM-D modelinde, artırılmış menzil ve dolanma (loitering) kabiliyeti sağlayan itki sistemi yer alıyor. GAM ürün ailesi, 20, 40 ve 80 kilometrenin üzerindeki menzil seçenekleri ve 16 kilogramlık harp başlıkları ile muharebe alanında kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlayacak.

ZIRHLI HEDEFLERE KARŞI GAM EXTRA

GAM ürün ailesinin zırhlı veya korumalı hedeflere karşı özel olarak geliştirilen en büyük üyesine ise GAM-X (Extra) ismi verildi. Delicilik, yüksek tahribat ve yıkım için tasarlanan GAM-X, GAM ailesinin diğer varyantlarından çok daha büyük bir harp başlığı taşıyarak yüksek tahrip gücünde hassas vuruş kabiliyetini yeni bir seviyeye çıkarıyor.

GÜÇLÜ HARP BAŞLIKLARI

GAM ailesinin, özellikle milli SİHA sistemleri ile entegre şekilde çalışarak harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. GAM mühimmatları, sektördeki muadillerine göre 2-3 kat daha güçlü harp başlıkları, uzun menzilleri ve geniş atış zarfıyla dikkati çekiyor.

Tekli veya sürü konseptine uygun olarak kullanılabilecek GAM mühimmatları, at-unut özelliğiyle kullanılabildiği gibi, iki yönlü iletişimle döngüde insan (Man in the Loop) atış moduna da sahip bulunuyor. Bu modda pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabiliyor.