Türk Telekom, Wi-Fi HaLow teknolojisini test etti: Normal Wi-Fi'den çok daha fazla çekim gücü sunuyor

05 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:57

Türk Telekom, IoT cihazları için düşük güç tüketimi ve uzun menzil sunan WiFi HaLow teknolojisini Avrupa'da test eden ilk operatör oldu. Wi-Fi HaLow teknolojisi, bilhassa akıllı şehirlerden tarıma kadar geniş bir alanda IoT ekosistemi kurulmasının önünü açabilecek potansiyele sahip.

Türkiye​'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında büyük bir yeniliğe imza attı. Şirket, düşük güç tüketimi ve uzun menzil özelliklerine sahip olan WiFi HaLow teknolojisini Avrupa'da deneyen ilk operatör olduğunu duyurdu.

TÜRK TELEKOM, Wİ-Fİ HALOW'U WBA İLE TEST ETTİ

Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında büyük öneme sahip WiFi HaLow altyapısını, Wi-Fi teknolojilerine yön veren en önemli uluslararası organizasyonlardan olan WBA ile birlikte test etti.

Uzun menzilli, düşük güç tüketimi özellikleriyle IoT cihazları için ideal bir teknoloji olarak öne çıkan WiFi HaLow, akıllı şehirler, giyilebilir teknolojiler, tarım ve sanayi gibi alanlarda daha geniş bir IoT ekosistemi kurmaya olanak tanıyacak. WBA, halihazırda devam ettiği Wi-Fi HaLow deneme programını 2025 yılında OpenRoaming ile birlikte çalışabilirliği de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirirken yenilikçi teknolojilerin kullanılması konusunda öncü çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti. WiFi HaLow teknolojisini Avrupa'da ilk kez test eden operatör olarak, dijital dönüşüm hedeflerinde önemli bir rol oynayan Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında önemli fark oluşturacak bir adım attıklarını da sözlerine ekledi.

Orhan, bu teknolojinin, düşük enerji tüketimi ve uzun menzil avantajlarıyla endüstriyel uygulamalardan akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda yenilikçi çözümler sunmalarını sağlayacağını ifade ederken, şirket olarak öncü çalışmalarıyla birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli katkı sağlamayı sürdüreceklerine dikkat çekti.

WBA CEO'su Tiago Rodrigues de Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) katlanarak büyümeye devam ettiği bir dönemde, Wi-Fi HaLow'un, maliyet avantajının yanı sıra kapasite ve kapsama alanı ile bu büyümeyi pekiştirdiğini vurguladı. Rodrigues, Türk Telekom'u Wi-Fi HaLow konusundaki liderliği, yenilikçi yaklaşımı ve WBA ile deneme programında yaptığı iş birliği için tebrik ederek, "Avrupa'da Wi-Fi HaLow'un benimsenmesi konusunda öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TÜRK TELEKOM, İKİ AYRI TEST GERÇEKLEŞTİRDİ

Yapılan açıklamaya göre, WiFi HaLow teknolojisini test eden Türk Telekom, testler sırasında kapsamlı bir altyapı oluşturarak, kapalı ve açık alanda olmak üzere iki ayrı test gerçekleştirdi. Standart WiFi bağlantısı ile aradaki farklılıkları gösteren çalışma WiFi HaLow'un potansiyelini ortaya koydu.

WiFi HaLow'un standart WiFi bağlantılarına kıyasla düşük güç tüketimi ve uzun mesafedeki etkinliği değerlendirildi. Böylece, bu teknoloji IoT cihazlarının yaygınlaşması ve bağlantı gereksinimlerinin artması ile daha düşük enerji tüketimi ve geniş erişim mesafesi sunan bir çözüm olarak dikkat çekti.

Wİ-Fİ HALOW NEDİR?

Wi-Fi HaLow, şu anda WiGig ve Wi-Fi 6E gibi yüksek kapasiteli varyantların piyasaya sürüldüğü klasik Wi-Fi standardının bir başka yinelemesinden daha fazlasıdır. Wi-Fi HaLow, diğer Wi-Fi seçeneklerinin aksine yaklaşık 1 km'lik daha geniş bir menzil sunan düşük güçlü bir bağlantı seçeneğine sahiptir. Bu, özellikle akademik ve araştırma kurumları, sanayi siteleri ve ofisler gibi küçük kampüs tabanlı dağıtımlar için bir dizi IoT kullanım durumunun önünü açıyor.

Ayrıca çok çeşitli endüstriyel, akıllı şehir ve akıllı bina ve tarım uygulamaları desteklenebilir. Wi-Fi HaLow, 1GHz'in altındaki spektrumda çalışarak duvarlardan ve diğer engellerden iyi sinyal geçişi sağlar. Teknolojinin düşük güç gereksinimi, Wi-Fi HaLow cihazlarının bozuk para büyüklüğündeki pillerle aylarca ve bazı durumlarda yıllarca çalıştırılabilmesini sağlar. Ayrıca Wi-Fi HaLow, Wi-Fi ailesinin bir parçası olduğu için özel hub'lara da gerek yoktur.