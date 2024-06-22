Türk Telekom'dan yeni teknoloji: Bilgisayarınızı gözünüzle kontrol edin

22 Haziran 2024 10:37 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:37

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım verimliği için harekete geçti! Yapay zeka destekli sulama sistemi geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım verimliği için harekete geçti! Yapay zeka destekli sulama sistemi geliyor

Uygulama, bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol etmesini sağlıyor. Üstelik gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, şirket olarak, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

GÖZ HAREKETLERİ İLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ

Üniversite ve sanayii iş birlikleriyle yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsediklerini belirten Beytur, "Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak" dedi ve ekledi:

"Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor."

YAPAY ZEKA TABANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME MODELİ KULLANILIYOR

Yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor.

Yerli ve milli imkanlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom'un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine olanak tanıyor.