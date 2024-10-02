Turkcell, 5G ile Adana'dan Gebze'deki iş makinesini uzaktan kontrol etti

02 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:21

Turkcell, TEKNOFEST kapsamında Adana'daki standından 5G altyapısını kullanarak Gebze'deki bir ekskavatörü uzaktan başarıyla kontrol etti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye'nin 5G teknolojisine hangi tarihte geçeceğini de açıkladı.

Turkcell​, Adana​'da düzenlenen TEKNOFEST​ Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında dikkat çekici bir teknoloji demosu gerçekleştirdi. Gebze​'de bulunan bir ekskavatör, Adana'daki Turkcell standından, 5G​ altyapısı kullanılarak başarılı bir şekilde uzaktan kontrol edildi. Gösteri, uzaktan makine kontrolü alanında 5G'nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek eşzamanlılık kapasitesinin sınırlarını keşfetmek açısından önemli bir adım olarak dikkat topladı.

Konuyala ilgili Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç açıklama yaptı. TEKNOFEST gibi büyük etkinliklerin, en yeni teknolojilerin sunduğu potansiyeli sergilemek için en doğru adres olduğuna dikkati çeken Koç, "30'uncu yılımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarılı demo bir kez daha gösterdi ki Turkcell, teknolojinin olduğu her yerde var. Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

TURKCELL'İN 5G ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

2 Ekim'de (bugün) başlayan ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in açılış gününde Turkcell'in 5G etkinliği büyük ilgi gördü. Kuş uçuşu 667 kilometre mesafedeki ekskavatör, Turkcell'in 5G standındaki operatör tarafından başarıyla kontrol edildi. Gösterim, ziyaretçilere açık şekilde, canlı ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'teki bu dikkat çekici gösterim, 5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek eşzamanlılık yeteneği sayesinde, makineler arası iletişimin geldiği noktayı da gözler önüne serdi. 5G ile uzak mesafelerde dahi aynı anda birçok cihazın sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilmesi, birçok endüstride operasyonel verimliliği ve esnekliği artırıyor.

Dr. Ali Taha Koç yaptığı açıklamada, 5G'nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretim sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümler sağlayacağını belirtti. 5G'ye geçiş için tüm hazırlıklarını tamamladıklarına dikkati çeken Koç, teknik altyapılarını yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdiklerini ve Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması gerektiğine vurgu yapan Koç, 5G teknolojisinin yakın gelecekte birçok sektörde köklü dönüşümleri tetikleyeceğini vurguladı. Turkcell olarak mobil ve fiber şebekelerinde yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarına yön verdiklerinin altını çizen Koç, "Regülasyon süreci tamamlandığında, 5G'de de en iyi ve en güvenilir hizmeti sunarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GEBZE'DEKİ İŞ MAKİNESİ, ADANA'DAN KONTROL EDİLDİ

Dr. Koç ayrıca, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimliliğin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirterek, Turkcell'in TEKNOFEST'in en büyük paydaşlarından biri olduğunu anımsattı ve bu festivalin, yeni teknolojilerini anlatacakları en önemli platformlardan biri olduğunu işaret etti.

"Burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Uçtan uca 5G teknolojisinin hayatımızı nasıl etkileyeceğini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Arkamızda gördüğünüz operatörün kullandığı iş makinesi şu anda burada değil. Bu iş makinesi Gebze'de. Buradan yaklaşık 800 km uzaklıktaki bir iş makinesini birebir kullanabiliyor. Çünkü orada da 5G altyapısı var. Biz buraya da 5G altyapısı kurduk. Bu alt yapı sayesinde çok kısa mesafede düşük gecikmelerle verileri taşıyabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİYE'NİN 5G'YE GEÇİŞİ İÇİN TARİH VERDİ

Ali Taha Koç, 5G teknolojisini 2026 yılında vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti ve 5G'yi "Türkiye'nin en gelişmiş yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi" olarak nitelendirdi. Koç, şunları ekledi:

"Bu teknolojiyle yüksek kapasite, yüksek hız ve aynı zamanda uçtan uca çok düşük gecikmeler hayatımıza girmiş olacak. Bu bize uzaktan iş makinesi kullanmayı, doktorların uzaktan ameliyat yapabilmesi, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştıracak servislere imkân sağlayacak. Buradan 800 km uzaklıktaki Gebze'ye olan gecikme, göz kırpmamızın onda biri kadar olan bir gecikme ile tüm veriler buradan Gebze'ye gidiyor, Gebze'den de tekrar Adana'ya dönüyor."

5G'ye hazır olduklarını vurgulayan Ali Taha Koç, 2G ve 4G gibi hizmetlerde olduğu gibi 5G'de de en iyi hizmeti Turkcell'in vereceğini iddia etti. Demo gösteriminin yapıldığı açık hava laboratuvarının 5G hizmetini Turkcell'in sağladığına dikkati çeken Koç, "Demo gösteriminde uzaktan başarıyla kontrol edilen iş makinesinin bulunduğu, TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesinde bulunan açık hava laboratuvarı, otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemek amacıyla kurulan bir test ortamı olma özelliğini taşıyor. Söz konusu test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanıyor. Diğer taraftan, yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems'in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanmaktadır." diye konuştu.

BAKAN KACIR DA DENEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell standında 5G teknolojisini deneyen isimlerdendi. Koç'tan bilgi alan Kacır, kumandanın başına geçerek 800 kilometre uzaklıkta Gebze'deki iş makinesini kumanda etti.