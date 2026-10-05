Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’na ikinci kez seçildi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği GSMA’nın Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi. Koç, dünyanın önde gelen mobil operatörlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 26 üyeli kurulda 1 Ocak 2027-31 Aralık 2028 tarihleri arasında görev yapacak.

GSMA’nın stratejik yol haritasını belirleyen Yönetim Kurulu, mobil iletişim sektörünün ortak gündeminin şekillenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Dr. Ali Taha Koç’un ikinci kez yönetim kuruluna seçilmesi, Turkcell’in küresel mobil ekosistemdeki temsilinin yanı sıra Türkiye’nin teknoloji ve mobil iletişim alanındaki deneyiminin uluslararası platformlara taşınması açısından da önem taşıyor.

“TÜRKİYE’NİN VE TURKCELL’İN KÜRESEL ÖLÇEKTE TEMSİLİ ADINA GURUR VERİCİ BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

GSMA Yönetim Kurulu’nda ikinci dönem görev yapacak olmaktan ötürü büyük gurur duyduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“Bugün sektörümüz yapay zekâdan otonom şebekelere, 5G ve 6G’den siber güvenliğe kadar büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu başlıklar tek bir operatörün ya da tek bir ülkenin gündemiyle sınırlı değil. GSMA, ortak sorunlara ortak akılla, ortak standartlarla ve güçlü iş birlikleriyle çözüm üretmek açısından çok kritik bir role sahip. Turkcell olarak GSMA çatısı altında sektörün geleceğinin şekillenmesine doğrudan katkı veriyoruz.

Teknoloji yetkinliğimizi ve sahada hayata geçirdiğimiz uygulamaları küresel ekosistemle paylaşırken, dünyadaki birikimi de ülkemize taşıyoruz. Bu görev gerek Turkcell’in gerekse Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi açısından da önemli bir sorumluluk. Hedefimiz Turkcell ve GSMA arasındaki 30 yıla yaklaşan stratejik ilişkiyi daha da geliştirmek. Türkiye’nin teknoloji gücü ve markamızın birikimiyle, sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, şahsımı bir kez daha bu anlamlı göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.”

5 EKİM’DEKİ GSMA TEKNOLOJİ GRUBU TOPLANTILARINA LİDERLİK ETTİ

Dr. Ali Taha Koç, GSMA Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra temmuz ayından bu yana GSMA Teknoloji Grubu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Genel Müdür Koç, 5 Ekim’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleşen Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık etti.

GSMA Teknoloji Grubu, şebekelerin geleceğinden global standartlara, teknoloji mimarisinden sektör içi iş birliklerine kadar mobil iletişimin gelişiminde kritik öneme sahip başlıklarda çalışmalar yürütüyor ve GSMA Yönetim Kurulu’na destek veriyor.

GLOBAL MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÇATI ORGANİZASYONU

Dünya genelindeki binden fazla mobil operatörü ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiren GSMA, politika, teknoloji ve birlikte çalışabilirlik alanlarında sektöre öncülük ediyor. Kuruluş aynı zamanda MWC (Mobil Dünya Kongresi) ve M360 etkinlikleriyle mobil iletişim ekosisteminin en önde gelen küresel buluşma platformlarına imza atıyor.