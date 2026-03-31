Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bedava 5G internet kampanyası başlattı!

Türkiye genelinde 5G şebekesinin aktif hale gelmesiyle birlikte Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz internet paketleri sunmaya başladı.
Bugün itibarıyla 81 ilde 5G şebekesi erişime açıldı. Yeni altyapıya özel olarak Türkiye'nin üç büyük operatörü harekete geçti.
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone abonelerinin 5G hız testlerini kotadan harcamadan yapabilmeleri maksadıyla hediye internet kampanyalarını duyurdu.
Ücretsiz internet kampanyası Turkcell uygulamasındaki alt kısımda yer alan "Hediyeler" bölümünde bulunuyor. En üstteki "5G ile Beşliyoruz" fırsatının altındaki "Şimdi Katla" butonuna basılarak işlem tamamlanabiliyor.
5KAT yazıp 2200'a SMS göndererek de hediye internet alabilirsiniz.
TÜRK TELEKOM'DAN ÜCRETSİZ 5G İNTERNET PAKETİ NASIL ALINIR?
Türk Telekom, faturalı müşterilerine 30 gün geçerli 50 GB mobil internet paketi tanımlıyor.
Türk Telekom mobil uygulamasındaki "Bana Özel" menüsü altındaki "İnternet Paketleri" kısmından kampanyaya katılabilirsiniz.
SMS ile katılmak için HOSGELDIN 5G yazarak 5555'e kısa mesaj göndermek yeterli oluyor.
Vodafone kullanıcılara bir tam gün boyunca geçerli sınırsız internet paketi sunuyor.
Kampanya, 1 Nisan tarihinden itibaren doğrudan Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden etkinleştirilebiliyor.