Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone bedava 5G internet kampanyası başlattı!

TÜRK TELEKOM'DAN ÜCRETSİZ 5G İNTERNET PAKETİ NASIL ALINIR?

Türk Telekom, faturalı müşterilerine 30 gün geçerli 50 GB mobil internet paketi tanımlıyor.

Türk Telekom mobil uygulamasındaki "Bana Özel" menüsü altındaki "İnternet Paketleri" kısmından kampanyaya katılabilirsiniz.

SMS ile katılmak için HOSGELDIN 5G yazarak 5555'e kısa mesaj göndermek yeterli oluyor.