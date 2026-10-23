Turkcell ve Samsung, 5G iş birliğini 2027’ye taşıyor

Türkiye’de 5G teknolojisini yaygınlaştırmayı hedefleyen Turkcell, bu çerçevede Samsung ile yürüttüğü stratejik iş birliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Samsung’un Güney Kore’deki genel merkezinde imzalanan mutabakatla, 2 yıldır süregelen iş birliğinin 2027’de genişletilerek devam etmesi hedefleniyor.

Yeni anlaşma kapsamında, 2027 yılında en az 200 bini premium segmentte olmak üzere toplam 650 bin 5G uyumlu Samsung akıllı telefonun Turkcell müşterileriyle buluşturulması planlanıyor. Anlaşma 5G uyumlu tüm Samsung modellerini kapsıyor.

“ESKİSİNİ GETİR, YENİSİNİ GÖTÜR” KAMPANYASIYLA AVANTAJLI TEKLİFLER SUNULACAK

İş birliğinin önemli başlıklarından birini de 5G uyumlu cihaz dönüşümü oluşturuyor. Turkcell’in hala 4.5G uyumlu telefon kullanan müşterilerinin 5G’ye geçişini kolaylaştırmak amacıyla “Eskisini Getir, Yenisini Götür” programı başlatılıyor. Anlaşmayla hayata geçen ve 2027 yılı boyunca sürecek program kapsamında, cihazını yenilemek isteyen Turkcell müşterilerine avantajlı teklifler ve kişiye özel fırsatlar sunulacak.

“TURKCELL OLARAK ÜLKEMİZİN DİJİTAL GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, anlaşmanın önemine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: “5G’yi yaygınlaştırmak için güçlü bir altyapı kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Samsung ile devam eden uzun soluklu iş birliğimizin temelinde de bu yaklaşım var. Güney Kore’de imzaladığımız yeni mutabakatla ortak hedeflerimizi daha ileri taşıyoruz. Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar toplam 650 bin Samsung 5G uyumlu cihazı Turkcell’lilerle buluşturmak. Kasım 2026’da başlayıp, 2027 boyunca devam edecek cihaz değişim programımızla da müşterilerimizin 5G’ye geçişini kolaylaştıracağız. Turkcell olarak yeni nesil teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

“TURKCELL İLE 5G’YE GEÇİŞİ VE YENİ NESİL GALAXY DENEYİMLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Samsung Electronics Türkiye CEO’su Billy Kim, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Samsung olarak katlanabilir teknolojide yıllara yayılan uzmanlığımızı ve mühendislik birikimimizi her yeni nesilde daha ileri taşıyoruz. Sekizinci nesil Galaxy Z serimizde yer alan Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren üç ayrı katlanabilir deneyim sunuyoruz. Turkcell ile güçlendirdiğimiz iş birliğiyle daha fazla kullanıcıyı bu yeniliklerle buluşturmayı ve 5G’ye geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu deneyimi kullanıcılara daha etkin sunabilmek için Turkcell bayileri ve mağaza çalışanlarına yönelik yeni programlar geliştirmeye de devam ediyoruz.”