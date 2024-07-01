Turkcell veri merkezleri sınırları aştı! 4 bin yerli ve yabancı şirkete hizmet veriyor

01 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:19

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, veri güvenliğinin kendileri için artık en az sınırların güvenliği kadar önemli ve öncelikli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi konumundayız. Bugün, veri merkezlerimizde Turkcell dışında yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirket ve kuruma bulut ve veri barındırma hizmeti veriyoruz" dedi.

TURKCELL VERİ MERKEZLERİ SINIRLARI AŞTI!

Gazetecilere açıklama yapan Koç, Turkcell'in 1994'te kurulmasından bu yana spordan kültür ve sanata, teknolojiden veri güvenliğine kadar birçok alanda yenilikçi projeleri ve atılımlarıyla öne çıktığını ve Turkcell olarak hayatın her alanında Türkiye'nin "bugününe ve yarınlarına" yatırım yapan projelere imza attıklarını ifade etti.

Bu alanlar arasında sporun çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Koç, "Sporun ülke tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlayan en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 2002 yılından bu yana Türkiye'de sporun en büyük destekçisi konumundayız. Futboldan atletizme, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar çok geniş bir yelpazede spora destek oluyoruz ve bu desteği, her yıl daha da büyüterek yola devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

4 BİN YERLİ VE YABANCI ŞİRKETE HİZMET VERİYOR

Futbolda; Süper Lig'e uzun yıllar isim sponsorluğu yaptıklarını, Anadolu kulüplerinde çeşitli sponsorluklara imza attıklarını kaydeden Koç, 2002 yılından beri destekçisi oldukları Türkiye Futbol Federasyonunun milli takımlar, e-milli takımlar, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi organizasyonlarında isim sponsorlukları bulunduğunu hatırlattı.

Koç, 10 yılı aşkın süredir atletizm ve yüzme federasyonlarına, engelli branşların destek verdiklerini aktararak, "30 yıllık serüvende birçok spor organizasyonuna adımızı verdik. Spor mekanlarına isim sponsorlukları yaptık. Spora ve sporcularımıza yatırım yaparken önceliğimiz kupalar ya da şampiyonluklar değil. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye'nin yarınları olan gençlerin gelişimi için taşıdığı öneme odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİDE LİDER KONUMDAYIZ"

Teknolojide de önemli atılımlar yaptıklarından bahseden Koç, şunları kaydetti:

"30 yıldır müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize değer katıyoruz. Bu 30 yıl sadece bizim şirket tarihimiz değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital yolculuğunun da ta kendisi. Turkcell, Türkiye'nin telekomünikasyon ve teknoloji tarihinde izleri olan, stratejik öneme sahip bir marka. Kuruluşumuzdan bu yana sektörde birçok yeniliğe imza attık. İlklerin markası olduk. Ülkemizin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyor, Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefiyle yola devam ediyoruz. Turkcell, teknoloji demek. DNA'mızdaki teknoloji liderliği, inovasyon ve girişimcilik sayesinde her zaman teknolojik yenilikçiliğe odaklanarak bireylerin ve kurumların dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyoruz. Nitekim geldiğimiz noktada, mobil operatörü, sistem entegratörü, veri merkezi işletmecisi, dijital servis sağlayıcısı gibi farklı stratejik alanlarda Türkiye'nin lider markası konumundayız."

Togg'da kullanılan yapay zeka algoritmalarının birçoğunu kendilerinin sağladığını dile getiren Koç, Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Superonline, veri merkezleri, enerji santralleri ve daha pek çok şirketle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çözümler sunduklarına işaret etti.

Koç, "1994 yılında Türkiye'yi cepten ilk 'Alo' ile tanıştırarak başladığımız bu yolculuk, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırarak ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ettiğimiz, Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olduğumuz bir noktaya ulaştı." ifadesini kullandı.

Yapay zeka, veri ve siber güvenlik alanlarının da öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Koç, "Herkesi birbirine bağladığımız çağdan 'her şeyi birbirine bağladığımız' çağa geçiş yaptık. Ben bu döneme 'birliktelik çağı' diyorum. Bu birliktelik çağında dijital servislerimizle de kullanıcıların her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu servislerimiz sadece bilgisayarlar ve cep telefonlarından değil, artık bağlantılı olan birçok cihazdan da erişilebilir hale geliyor. Bunun son örneklerinden biri olarak, en popüler servislerimizden biri olan TV+'yı yine ortağı olduğumuz Türkiye'nin gururu Togg'dan da ulaşılabilir hale getirdik." diye konuştu.

Ali Taha Koç, ana misyonlarının, dijital çağın lideri olarak Türkiye'ye öncülük etmek olduğunu, yatırımlarında siber güvenlik, veri, enerji ve yapay zeka olmak üzere dört ana odak noktası belirlediklerini belirtti.

Milyonlarca insan ve yüz binlerce şirketin Turkcell'in altyapısı ve teknolojisiyle çalıştığını dile getiren Koç, teknolojinin ve dijital dönüşümün en önemli faydasının refahı artırmak ve hayatı kolaylaştırmak olduğunu, bunun için öncelikle dijital okur yazarlığı daha da yaygınlaştıracaklarını, yetkinliklerine entegre şekilde siber güvenlik ve bilgi güvenliği tecrübelerini kurumsal ve bireysel müşterilerin hizmetine sunacaklarını ve geliştirdikleri yeni teknolojilerle artan taleplere çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Koç, siber ortamda ortaya çıkan tehditleri belirleyerek muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler aldıklarını ve bunun ilgili aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri yaptıklarını aktardı.

"AVRUPA VERİ MERKEZİ'YLE BU ALANDA BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR 2,5 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

Veri güvenliğinin kendileri için artık en az sınırların güvenliği kadar önemli ve öncelikli olduğunu ifade eden Koç, "Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli veri merkezi işletmecisi konumundayız. Bugün, veri merkezlerimizde Turkcell dışında yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı şirket ve kuruma bulut ve veri barındırma hizmeti veriyoruz. Ülkemizi dünyanın en önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme amacımız doğrultusunda 2021 yılında Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Avrupa Veri Merkezi'yle bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 2,5 milyar TL'yi aştı." diye konuştu.

Koç, güvenilirliği uluslararası sertifikalarla kanıtlanmış Turkcell veri merkezlerinde sundukları ihtiyaca uygun çözümler ile kurumlar ve şirketlerin IT altyapılarını güvenle saklayabildiğini, verinin üretilmesinden depolanmasına, kurumsal entegrasyonundan güvenliğine kadar uçtan uca hizmet sunduklarını bildirdi.

Birçok global şirketin de veri merkezi eksenli hizmetlerini ve bulut çözümlerini kullandıklarını söyleyen Koç, "Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezimiz var. Aklınıza gelen pek çok banka, e-ticaret siteleri, enerji şirketleri, alternatif operatörler bizim müşterimiz. 'Tier-3 Tasarım, Tesis ve Operasyonel Sürdürülebilirlik' alanlarında uluslararası sertifikalara sahip ilk şirketiz. Bu çok değerli. Üç başlıkta da bu seviyede olmak, herkesin sağlayamayacağı bir başarı." değerlendirmesini yaptı.

Turkcell'in sosyal projelere de büyük önem verdiğini anımsatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turkcell, Kardelenler, Van İçin Türkiye Kumbarası, Engelsiz Eğitim, Geleceği Yazan Kadınlar gibi çok ses getiren projelerle kritik süreçlerde toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca vatandaşımızın yanında oldu. Afet bölgesindeki yaraları yerinde sarmak için 'Gönül Bağı Projeleri'ni hayata geçirdik. Afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için istihdam seferberliği başlattık."