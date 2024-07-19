Türkiye dahil birçok yerde siber saldırı iddiaları! BTK'dan açıklama geldi

19 Temmuz 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:52

Türkiye dahil birçok ülkede bankaların, havalimanlarının, borsaların, otellerin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde sorun yaşanıyor. Kritik bir sorunun Windows'u beklenmedik bir kapanmaya zorlaması nedeniyle bilgisayarlar mavi ekran verdi ve dünya genelindeki hemen hemen her kurumun altyapısı çöktü.

TÜRKİYE'YE SİBER SALDIRI VAR MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Türkiye'ye siber saldırı var mı?" sorusuna cevap veren BTK, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." dedi.

Açıklamada "Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır." denildi.

BTK, Türkiye'nin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünleriyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ettiklerinin bilgisini paylaştı.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

19 Temmuz Cuma günü dünya genelindeki bütün sistemlerde erişim aksaklığı yaşandı. Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi havayolu firmaları başta olmak üzere neredeyse bütün hastaneler ve oteller gibi şirketlerin internetten sunduğu hizmetlerde sorun yaşandı.

Microsoft, yaptığı açıklamada "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi. "Hizmet Bozulması başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.