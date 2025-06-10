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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen yerli ve milli LRIT Sistemi ile Türkiye'nin "denizlerde dijital bir kale" kurduğunu açıkladı. Türk bayraklı gemileri dünyanın neresinde olursa olsun anlık olarak izleyen, yabancı gemileri ise Türk karasularının 1000 deniz mili açığına kadar takip edebilen sistem, sadece bir gözetleme uygulaması olmanın ötesine geçiyor.

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Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 15:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstlenen, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi hakkında bilgiler paylaştı.

Türk Bayraklı gemilerin dünyanın neresinde olursa olsun anlık olarak izlenebilmesini sağlayacak LRIT Sistemi ile birlikte Türkiye'nin denizlerdeki gözü olan Türksat, güvenliğin de teminatı olarak önemli bir rol üstleniyor.

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

DENİZLERDEKİ EGEMENLİĞİMİZİ DİJİTAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRİYOR

Türk bayraklı gemilerin, dünyanın neresinde olursa olsun, kendilerinin gözetiminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini belirttiği sistem ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sistem deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. Denizlerdeki gözümüz Türksat, güvenliğin de teminatı oldu. Türksat'ın yerli ve millî teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık."

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

"SADECE BİR TAKİP UYGULAMASI DEĞİL"

LRIT'in, Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebilmesine ek olarak diğer tüm gemilerin ise Türk karasularından bin deniz miline kadar poligon içerisinde izlenebilmesine imkan sağladığını ifade eden Uraloğlu, sistemin sadece bir takip uygulaması olmadığını vurguladı.

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

DENİZLERDE DİJİTAL BİR KALE KURDUK

Bakan Uraloğlu, "Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. 'Denizlerde dijital bir kale kurduk.' desek, abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her sene yapılan denetimlerde Türksat’ın geliştirdiği sistemin tam not aldığının altını çizerek, “Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye’nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır.” dedi.

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın sunduğu mobil izleme yeteneklerine de değinerek, “Bugün geldiğimiz noktada bir geminin konumu, yük durumu, limana yanaşma zamanı gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu teknolojik altyapı, Türkiye’nin denizlerdeki dijital dönüşümünün en somut örneklerinden biridir.” diye konuştu.

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

Türksat LRIT sistemi ile birlikte Türkiye’nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketlerin tek bir platform üzerinden izlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları, yolcu, 300 groston ve üzeri kargo verileri ile daha birçok bilgi artık tek bir sistemde toplanıyor. Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında. Türk bayraklı gemiler, dünyanın neresinde olursa olsun, bizim gözetimimizde. Denizlerdeki gözümüz Türksat, güvenliğin de teminatı oldu. Çünkü bu altyapı, kriz anlarında müdahale süremizi kısaltıyor, denizlerimizdeki güvenliği önemli ölçüde artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye denizlere 'dijital kale' kurdu: Gemilerimizi dünyanın her noktasından takip edebileceğiz

Altyapının hem ulusal hem de uluslararası deniz taşımacılığı için kritik önemde olduğunu söyleyen Uraloğlu, Türksat’ın geliştirdiği LRIT sisteminin Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunun da altını çizdi.

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