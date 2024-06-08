Türkiye ikinci kez uzaya uçuyor! Nefesler tutuldu: Tuva Cihangir Atasever'in yolculuğu bugün gerçekleşecek

08 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:33

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu bugün yapacak. Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, tarihi uzay yolculuğu öncesi hislerini paylaştı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR, ASTRONOT ATASEVER İLE GÖRÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araştırma Uçuşu Misyonunu gerçekleştirecek olan Astronot Tuva Cihangir Atasever ile çevrimiçi bir görüştürme gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, bugün Yörünge Altı Araştırma Uçuşu Misyonunu gerçekleştirecek olan Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever ile çevrimiçi görüştü. Atasever'in uzay görevine ilişkin bilgi aldı” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ UZAYA UÇUYOR!

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.

YENİ NESİLLERE İLHAM VERECEK!

Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever, tarihi uçuşu öncesinde düşüncelerini paylaştı:

"Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak ve umarım gelecek nesillere ışık tutacak, ilham verecek"

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

SON KONTROLLER YAPILDI!

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor. Radyasyon analizinden insülin kalemi testine kadar deneyler yapıldı.

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

TUVA CİHANGİR ATASEVER SAAT KAÇTA UÇACAK?

İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran Cumartesi günü ABD saatiyle 08:30 sularında New Mexico'daki Spaceport testinden uçacak. Bu Türkiye saatlerinde 15:30'a denk gelecek.