Türkiye, internet kullanımında dünya ortalamasını aştı: Bakan Uraloğlu rakamları paylaştı

30 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki hızlı ilerlemesini vurgulayarak ülkenin internet kullanım oranının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu açıkladı. Son 22 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırımla önemli ilerleme katettiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanım oranına ilişkin rakamları açıkladı.

MOBİL ŞEBEKE ABONE SAYISI 92 MİLYONU GEÇTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 yılına ilişkin elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaşan Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137 olduğunu belirtti. Sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olarak ölçüldüğünü paylaştı.

Açıklamasında Türkiye'de internet kullanım oranının geçen yıl itibarıyla dünya ortalaması olan yüzde 67'nin üzerine çıkarak yüzde 87,1'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, haberleşme ve iletişim alanında yaptıkları yatırımlarla Türkiye'de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"BAĞLANTI HERKES İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Uraloğlu. hızla gelişen ve değişen dünyada bağlantının herkes için hayati önem taşıdığını kaydetti. Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insanın internet teknolojilerini kullandığını belirtti. Türkiye'nin de son 22 yılda ulaşım ve iletişime yapılan 275 milyar dolar yatırımla bu alanda önemli ilerlemeler katettiği değerlendirmesinde bulundu.

İNTERNET ABONE SAYISI 100 MİLYONA MERDİVEN DAYADI

Sabit ve mobil genişbant internet abone sayısının 2023'te 93,3 milyona ulaştığını ekleyen Uraloğlu, bunların 73 milyon 715 bin 377'sinin mobil, 19 milyon 600 bin 230'unun da sabit abone olduğunu, ayrıca internet abone sayısının bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 94,2 milyona yükseldiğini ifade etti.

Uraloğlu, genişbant abonelerinin çoğunluğunun mobil genişbant abonelerinden oluştuğuna işaret ederek, 2009'da başlayan 3G ve 2016'da başlayan 4,5G hizmetiyle mobil genişbant abone sayısının hızla arttığını ve 2023 yılı sonunda 73,7 milyon aboneye ulaştığını, bunun toplam genişbant abone sayısının yüzde 79'una karşılık geldiğini bildirdi.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA

Türkiye ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde sabit genişbant yaygınlığındaki artışlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke olduğunu ve bu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 2,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Uraloğlu, elektronik haberleşme gelirinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 72, 2019'a göre ise 3,4 kat arttığını belirterek, geçen yıl söz konusu gelirin 224,6 milyar lira olarak hesaplandığını kaydetti.