Türkiye, Nusret-2024 Davet Tatbikatı ile deniz gücünü gösterdi: 22 gemi tatbikata katıldı!

21 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:31

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi ve savunma sanayii firmalarının en son teknolojilerini sergileme fırsatı sundu. Tatbikata 16 ülkeden 22 gemi katılırken, Sonitus ve Hoytek gibi firmalar, su altı teknolojileriyle dikkat çekti.

Türkiye​'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, mayın harekatı eğitimleriyle birlikte savunma sanayii firmalarının en son teknolojilerini sergileme fırsatı sundu. İzmir Körfezi ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı​ tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, TCG Sancaktar sancak gemisinde yer alan sergi, 12 yerli firma ile dikkat çekti.

2016'DAN BU YANA ÇALIŞIYORLAR

Sergide, firmaların su altı ve su üstü teknolojileri tanıtılırken, tatbikata katılan gemi komutanlıklarından gelen yetkililerin ilgisi de büyük oldu. Özellikle radara yakalanmayan su altı planörü ile öne çıkan Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, 2016'dan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Ayberk'in açıklamasına göre, geliştirilen su altı planörü, arkasında hiçbir iz bırakmadan suyun altında 6 ay seyir yapabiliyor. 1000 metre derinliğe kadar da inebiliyor. Bu cihazla suyun altında birçok keşif yapmanın mümkün olduğunu belirten Aybek, "Yaklaşık 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Şu anda Deniz Kuvvetleri ve devletin diğer kurumlarıyla cihazın envanterlere dahil edilmesi için görüşüyoruz." diye konuştu.

Planörün seyir denemelerine devam ettiğine dikkati çeken Aybek, Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında seyir hedeflediklerini anlattı.

İNSANSIZ SU ALTI CİHAZLARI SERGİLENDİ

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan, cihazlarının dalgıçların inemediği derinliklerde pek çok görevi yerine getirebildiğini aktardı. Su altında 100 metreden 3000 metreye kadar değişen derinliklere inebilen cihazların uzaktan kumandayla yönetildiğini, arama kurtarmanın yanı sıra mayın tespiti ve imhasında kullanılabildiğini kaydeden Tezcan, geliştirdikleri 600 metre derinliğe inen cihazı bir süre önce Şili'ye gönderdiklerini aktardı.

Nusret-2024 Davet Tatbikatı, Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 geminin katılımıyla başladı. İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğlisi yaklaşma sularında icra ediliyor ve tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci iştirak ediyor.