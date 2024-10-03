Türkiye otomotiv sektöründe yatırım rüzgarı! BYD ve Chery'den sonra bir dev marka daha geliyor

03 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:51

Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da 1 milyar dolarlık fabrikayı 2026'da faaliyete geçirecek. Yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip olacak bu fabrika 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Chery de Türkiye'de yatırım planlarını görüşürken, bir otomobil devinin daha Türkiye'de üretim yapma planları gündemde.

Türkiye otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Türkiye'yi üretim merkezi olarak değerlendiren yabancı otomobil şirketleri, yatırım fırsatlarını görüşmek üzere Türk yetkililerle bir araya gelmeye başladı. Çinli otomotiv devleri bu sürecin en dikkat çeken aktörleri arasında yer aldı.

Örneğin Çin merkezli BYD, Türkiye'de büyük çaplı bir yatırım kararı aldı ve Manisa'da 1 milyar dolarlık fabrika kuracağını duyurdu. Bu fabrikanın yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ülkemizde satışlarıyla dikkat çeken bir diğer Çinli otomotiv markası Chery de yatırım planlarını masaya yatırmış durumda.

OTOMOBİL DEVİ MG, TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALABİLİR

Uluslararası otomobil üreticilerinin Türkiye'ye artan ilgisi sadece BYD ve Chery ile sınırlı değil. İngiliz kökenli olan ve 2007 yılında Çinli yatırımcılar tarafından satın alınan MG de Türkiye'de üretim yapmayı değerlendiriyor. MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in bağlı olduğu Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, CNBC-e'ye önemli açıklamalarda bulundu.

MG'nin Türkiye'de güçlü bir başlangıç yaptığını ve gidişatının iyi olduğunu belirten Göğüş, Türkiye'de Çinli otomotiv üreticilerinin üretim yatırımlarının gündemde olduğunu sözlerine ekledi, "Biz de o bağlamda Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Üzerinde çok yoğun çalıştığımız bir proje" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHERY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​ da katıldı. Görüşmede Chery'nin planlanan yatırımlarının konuşulduğu tahmin ediliyor.

BYD, MANİSA'DA FABRİKA KURACAK

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuz ayında imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan anlaşma kapsamında, BYD Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak.

Tesis 2026 sonunda üretime başlayacak. 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanacak.