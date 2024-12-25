Türkiye Uzay Ajansı için yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Aralık 2024 10:38 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:39

ChatGPT Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) yurt içinde ve dışında tesis kurma, uluslararası işbirlikleri yapma ve şirketleşme yetkisi tanıyan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin tüm detayları belli oldu.

Türkiye​ Uzay Ajansı'nın (TUA), uzay ve havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası alanda daha etkin rol almasını sağlayacak önemli bir karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeyle, Ajans'ın yurt içinde ve dışında şirketleşme ve işbirliği yapabilme imkanları genişletildi.

TÜRKİYE UZAY AJANSI YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenlemeyle, TUA'ya uydu​, fırlatma araçları, uzay platformları, hava araçları, simülatörler ve diğer uzay-havacılık sistemlerine yönelik ürün, teknoloji ve tesislerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve testlerinin yapılması için yurt içinde ve dışında tesisler, AR-GE merkezleri ve test merkezleri kurma yetkisi tanındı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE AÇIK KAPI

Yeni düzenlemeyle TUA, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

ŞİRKETLEŞME VE HİSSE DEVRİNE YEŞİL IŞIK

Cumhurbaşkanı onayıyla TUA, özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek, mevcut şirketlere ortak olabilecek ve imtiyazlı pay sahibi olabilecek. Ayrıca şirket satın alma ve sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretme yetkisi de elde etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine "amacıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurtiçinde ve/veya yurtdışında tesis, araştırma-geliştirme merkezi veya test merkezi kurmak, ulusal veya uluslararası" ibaresi ve "yaptırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bu amaçla uluslararası işbirlikleri geliştirmek" ibaresi ile aynı fıkraya (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.



"r) Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak, şirket satın almak, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmek."