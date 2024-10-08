Türkiye, Uzay Kongresi'nde dünya sahnesine çıkıyor: Antalya 2026'ya hazırlanıyor

08 Ekim 2024 17:45 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'nın 2026'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde süreci yönetecek komiteyle istişarelerde bulundu. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 70'ten fazla ülkenin katılımıyla düzenlenecek kongreyle, ülkenin en büyük uluslararası bilimsel organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı​, Antalya​'nın ev sahipliğinde 2026'da düzenlenecek olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde önemli bir adım attı. Bakan Mehmet Fatih Kacır​, kongre hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla, süreci yönetecek komiteyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

ANTALYA, ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bakanlık, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye turizminin başkenti Antalya'nın, dünyadaki en büyük uzay konferansı niteliği taşıyan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026'da ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bakan Kacır'ın 2026'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde süreci etkin şekilde yürütecek komite ile istişare toplantısı yaptığı ifade edilen açıklamada, etkinliğin 70'i aşkın ülkenin katılımıyla düzenleneceği ve "Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon" olduğu bildirildi.

ANTALYA İLE POZNAN YARIŞMIŞTI

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Genel Kurulu, Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Kurulda, 2026'daki kongrenin ev sahipliği için Antalya ve Polonya'nın Poznan şehri yarışmıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Antalya'nın bu prestijli etkinliği ağırlaması kararlaştırıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye turizminin başkenti Antalya, dünyadaki en büyük uzay konferansı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress- IAC) #IAC2026 ev sahipliği yapacak. Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında gerçekleştirilecek kongre öncesinde süreci etkin şekilde yürütecek komite ile istişare toplantısı yaptı. 70'den fazla ülkenin katılacağı etkinlik; Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olma niteliği taşıyor."