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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye, uzayda kendi yolunu çiziyor: Milli uydu şirketi için düğmeye basıldı

Türkiye, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında uzay ve uydu teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olmayı hedefliyor. Milli bir uydu şirketinin kurulması bu kapsamdaki hedefler arasında.

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Türkiye, uzayda kendi yolunu çiziyor: Milli uydu şirketi için düğmeye basıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 17:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi", Türkiye'nin uzay ve uydu alanındaki iddialı hedeflerini gözler önüne serdi. Stratejiye göre, Türkiye önümüzdeki yıllarda uzay teknolojilerinde daha etkin bir aktör olmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda atılacak en önemli adımlardan biri ise milli bir uydu şirketinin kurulması olacak.

TÜRKİYE SAYILI ÜLKELER ARASINDA

Türkiye, bugüne dek BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve son olarak metre altı çözünürlüklü yerli gözlem uydusu İMECE ile önemli başarılara imza attı. Bu uydular sayesinde, yer gözleminden istihbarata kadar pek çok alanda kendi teknolojisine dayanan çözümler geliştiren Türkiye, aynı zamanda kendi yer istasyonlarını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.

Türkiye, uzayda kendi yolunu çiziyor: Milli uydu şirketi için düğmeye basıldı

Türkiye için mevcut uydu üretim, test ve altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılması, insan kaynağının etkin şekilde değerlendirilmesi, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi ve dünya ile rekabet edebilecek yapıda bir milli uydu şirketinin kurulması büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye, uydu teknolojilerinde elde edilen AR-GE ve üretim kabiliyetlerini ticarileştirmek ve ulusal güvenliğe katkı sağlamak amacıyla bir "milli uydu şirketi" kuracak.

Şirketin kurulmasıyla uydu ekosistemindeki kamuya ait yapılar tek çatı altında toplanarak koordinasyon artırılacak, insan kaynağı ile altyapıların verimli kullanılması sağlanacak. Bu çalışmalarla, Türkiye'nin uzay alanında daha rekabetçi hale gelmesi ve uluslararası pazarda güçlü konuma ulaşması öngörülüyor.

Savunma sanayisinde ulaşılan başarının uzay teknolojilerinde de yakalanabilmesi için güçlü bir ekosistem inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kurulurken, bu alandaki teknoloji geliştirme çalışmaları için gerekli altyapının tesisi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve işbirliği ortamının oluşturulması amacıyla uzay teknolojileri odaklı bir teknopark devreye alınacak.

Türkiye, uzayda kendi yolunu çiziyor: Milli uydu şirketi için düğmeye basıldı

TÜRKİYE, UZAY EKONOMİSİNDEKİ PAYINI ARTIRACAK

Türkiye'nin uzay politikaları için ihtiyaç duyulan teknoloji geliştirme faaliyetleri, önemli ölçüde bu teknoparkta gerçekleştirilecek. Ankara'da kurulacak bu teknoparkta yürütülecek yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alması bekleniyor.

Uzay teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanılmasının, Türkiye'nin askeri operasyon ve savunma kapasitesini önemli ölçüde artırması, yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları sayesinde sınır güvenliği, istihbarat toplama, operasyon planlaması gibi kritik alanlarda büyük avantaj sağlaması öngörülüyor.

Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı Uydu Teknolojileri Geliştirme Projeleri Çağrısı kapsamında alçak dünya yörüngesinde çalışacak uydu teknolojilerinin kritik alt bileşenlerinin, yer sistemlerinin ve özel iletişim altyapısının kurulmasına yönelik projelere destek sağlanması planlanıyor.

Türkiye, uzayda kendi yolunu çiziyor: Milli uydu şirketi için düğmeye basıldı

Bu kapsamda, 200 kilogram altındaki uydu projelerinin tasarım, geliştirme, prototip, test, doğrulama, fırlatma ve yörüngede çalışma test süreçlerinin tamamı desteklenecek.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Destek Programı kapsamında "haberleşme ve uzay" alanı öncelikli sektörlerden biri olarak tanımlanırken, bu başlık altında, alçak yörünge uydu sistemleri, yeni nesil haberleşme altyapıları ve akıllı haberleşme cihazları yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, TUA tarafından lazer HB11 füzyon enerji dönüşümü laboratuvar test altyapısı kurulacak.

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