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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'de 5G adımları hızlanıyor: Sıradaki durak TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin TBMM'de test edilmeye başlanacağını duyurdu. İstanbul Havalimanı ve büyük kulüplerin stadyumlarının ardından Meclis'e de gelen 5G, yapay zekanın daha pratik kullanımına katkı sağlayacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 farklı noktada 5G'nin denendiğini hatırlatan Uraloğlu, 5G'yi dört büyüklerin stadyumlarında hayata geçirdiklerini belirtirken, bu teknolojinin bir sonraki durağının da TBMM olduğunu söyledi.

5G TEKNOLOJİSİ TBMM'YE GELİYOR

5G'yi bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) test etmeye başlayacakları bilgisini paylaşan Abdulkadir Uraloğlu, deneme süreçleriyle ilgili olarak da "Gayet başarılı, sürecin doğru ilerlediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türksat'ın uzay, Kablo TV ve fiber alanlarında çalışmalar yürüttüğünü belirten Uraloğlu, şirketin ULAK Haberleşme ve diğer operatörlerle iş birlikleri yaptığını ifade etti. "İlerleyen zamanda kapsayamadığımız alanların kapsanmasıyla ilgili de belirli projelerimiz var, onları da hayata geçireceğiz" dedi.

SOSYAL MEDYA SUNUCULARINA DÜZENLEMELER

Dünyanın yapay zekayla ilgili yarış içinde olduğuna işaret eden Uraloğlu, Çin'in yapay zeka konusundaki son atılımlarıyla dünyada bir yer edindiğine dikkati çekti ve "Bunlar bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken bazı zorlukları da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

5G'nin yapay zekanın daha pratik kullanılmasını sağlayacağını da bildiren Uraloğlu, sosyal medya sunucularına bu sene yapmayı planladıkları düzenlemelerle sorumluluklar vererek dolandırıcılıkların ya da insanları yanıltmaya yönelik işlemlerin yayılmasını engelleyeceklerini anlattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

5G ne zaman gelecek?
Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisini 2026 yılında Türkiye genelinde kullanıma sunmayı planladıklarını açıkladı.
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#Teknoloji
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