Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek... TÜBİTAK Başkanı açıkladı: 'Kimseye muhtaç olmayacağız'

11 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:43

Hasan Mandal, Türkiye'yi kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına sokacak olan Türksat 6A'nın 9 yılda 400'e yakın Türk mühendis ve araştırmacının çalışmasıyla üretildiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Türkiye'nin haberleşme anlamında göndermiş olduğu uydular vardı ancak bu uydular hizmet satın alarak gerçekleştirdi. Bize ait ama bedelini ödeyerek almıştık. 6A ise tasarımından üretimine kadar yerli ve milli bir uydu."

"UZAYDA SÖZ SAHİBİ OLMAK BİRÇOK ALANDA SÖZ SAHİBİ OLMAKTIR"

Uzayda söz sahibi olmanın birçok alanda söz sahibi olmak anlamına geldiğini söyleyen Mandal, Türkiye'nin uzay çalışmalarının 1980'li yıllarda başladığını ancak arada boşluk dönemleri olduğunu ve o dönemlerde oluşan açığı kapatmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Türksat 6A'nın 8 Temmuz'da fırlatılarak dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına hizmet vereceğine dikkati çeken Mandal, daha önceki uyduların bulunduğumuz coğrafyaya iletişim sağladığını, 6A ile Endonezya, Malezya ve Hindistan dahil olmak üzere 5 milyar nüfus ile Türkiye'nin iletişiminin sağlanacağını bildirdi.

"BİRİLERİNE MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ"

"Türkiye'nin haberleşmesi başka birilerine muhtaç olarak değil kendi mühendislerimizin geliştirdiği uydu ile gerçekleşecek" bilgisini veren Mandal, "Bu yeni bir başlangıç. İMECE'yi 700 kilometreye gönderdik. Türksat 6A'yı da 36 bin 500 kilometreye göndereceğiz" dedi.

2026'DA AY'A GİDİYORUZ

Mandal, "2026'nın sonunda kendi uzay aracımızla 384 bin kilometreye, yani Ay'a gideceğiz ve orada deneysel çalışmalar yapacağız. Bunların hepsi bir irade, liderliktir. Bir kurumun ya da bakanlığın yapacağı iş değildir. En üst irade, yani Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği olmasaydı bu işler olmazdı. Ay'a kendi uzay aracımızla indikten sonra da derin uzay, yani diğer gök cisimlerine gitme çalışmalarımız olacak." dedi.

Mandal, Türkiye'nin uzay hedeflerini gerçekleştirme noktasında bilim insanlarına, gençlere güvendiğini, uzayda da söz sahibi olarak savunma sanayisindeki başarıları taçlandıracaklarını vurguladı.

Türksat 6A'nın sivil amaçlı bir uydu olduğunu belirten Mandal, "5G ve 6G'yi konuştuğumuz, beyaz eşyaların, arabaların akıllı olduğu bir ortamda haberleşme uydularının önemi daha çok öne çıkıyor. Türkiye'nin artık kendi teknolojisiyle geliştirdiği başkalarına muhtaç olmadığı uyduları var. 'Türkiye Yüzyılı' asla bir slogan değil. Türkiye Yüzyılı, Türksat 6A ile Türkiye'nin diğer alanlardaki başarılarıyla gerçek oluyor." dedi.

Türksat 6A, Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk haberleşme uydusu.