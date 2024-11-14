Türkiye'de en çok kullanılan parola belli oldu: Kırılması 1 saniye bile sürmüyor

14 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:15

Şifre yöneticisi NordPass, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en çok kullanılan parolaları açıkladı. Kullanıcıların sosyal medya ve internet ortamındaki diğer hesaplarında kullandığı parolaların, kırılmaya karşı 1 saniye bile dayanamadığı belirlendi. İşte Türklerin en çok kullandığı parola.

Şifre yöneticisi NordPass, her yıl düzenli olarak yayınlamış olduğu "dünyanın en çok kullanılan parolaları" listesini güncelledi. Listeye göre milyonlarca insan, sosyal medya ve internet ortamlarında hesaplarını korumak amacıyla hâlâ kolayca tahmin edilebilecek parolaları tercih ediyor.

NordPass, analizlerinde 2.5 TB'lık bir veri tabanından yararlandı. Kamuya açık kaynaklardan ve hatta Dark Web'de bulunan bazı verilerden derlenen liste, kullanıcıların büyük bir kısmının hesaplarını koruma konusunda gerekli önlemleri ciddiye almadığını gösteriyor. Parolaları listeye giren birçok kullanıcı, güçlü şifre oluşturmak yerine temel sayı ve harf kombinasyonlarına yönelmeyi tercih etmiş.

DÜNYADA EN POPÜLER PAROLALAR: "123456" VE "PASSWORD" HÂLÂ ZİRVEDE

Üst üste ikinci yıl "123456" en yaygın şifre olarak zirvede yer aldı. NordPass'in listelerini hazırladığı altı yılın beşinde aynı sayıların zirvede olduğu görüldü. Ancak 2022 yılında bu ünvanın sahibi "password" (şifre) kelimesi olmuştu.

Bazı insanlar "iloveyou" (seni seviyorum) gibi şifreleri seçerken, diğerleriyse "pokemon", "naruto", "samsung" ve "minecraft" gibi parolalar seçerek kendi ilgi alanlarını yansıtıyor. Pek çok insan ise "michelle" veya "ashley" gibi isimler kullanıyor, ancak en azından bazı kişiler daha güvenli "P@ssw0rd" gibi kelimeleri kullanıyor.

İşte dünya çapında en çok kullanılan 10 parola:

123456

123456789

12345678

password

qwerty123

qwerty1

111111

12345

secret

123123

Türkiye'de en çok kullanılan 10 parola: