Türkiye'de en sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu: Türkler X'i sevmiyor, zirve şaşırttı!

30 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:26

Dünyada milyarlarca vatandaşa hizmet veren küçük veya büyük onlarca sosyal medya uygulaması var. Bu platformlar, sürekli olarak yeni özellikler sunarak kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışırken aynı zamanda birbirleriyle de çetin bir rekabet içerisindeler.

EN NEFRET EDİLEN SOSYAL AĞ: FACEBOOK

Son yapılan araştırmalar, dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen sosyal medya uygulamalarını ortaya koydu. MailSuite'in verilerine göre Facebook, 39 ülkede en düşük puanı alarak en nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak belirlendi.

Öte yandan TikTok, Türkiye ve dünya genelinde en sevilen uygulama olarak öne çıktı ve toplamda 30 ülkede birinci sırada yer aldı.

Facebook, özellikle Güney Amerika'da ve Asya'da geniş bir alanda en nefret edilen uygulama olarak dikkat çekti. Hindistan, Pakistan, Nijerya ve Fas gibi ülkelerde de en az sevilen uygulama olarak belirlendi. Reddit ise 30 ülkede, en kötü puanlanan uygulama oldu.

TİKTOK EN SEVİLEN UYGULAMA OLDU

Kısa video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde en sevilen uygulama olarak öne çıktı. Çinli ByteDance şirketi tarafından 2016 yılında kurulan uygulama, hızla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi ve özellikle genç nesiller tarafından tercih ediliyor.

Şu anda TikTok, güvenlik açıkları ve Çinli ana şirketleriyle olan bağlantıları nedeniyle artan bir inceleme altında. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren bir düzenlemeye göre, ByteDance TikTok'u satmazsa ABD'de yasaklanabilir.

Meta'nın sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Threads, en nefret edilen ilk beş site arasında yer aldı. Threads, 2023 yazında X'e rakip olarak piyasaya sürülmüştü ve kısa süreli bir hype olmasına rağmen ilgi hızla azaldı.

Ancak Threads, rakibi X (Twitter) ile olan farkı kapatmaya devam ediyor ve iOS'ta X'in günlük indirmelerinin üç katına, Google Play Store'da ise iki katına ulaşıyor.

Bununla birlikte X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler olan uygulama olarak sıralandı ve en nefret edilenler listesinde üçüncü oldu.

ABD'DE BEREAL UYGULAMASI YÜKSELİŞTE

ABD'de TikTok'un yerini Fransız sosyal medya uygulaması BeReal aldı. BeReal, kullanıcıları her gün filtresiz bir fotoğraf çekmeye teşvik eden bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Likee ise Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Letonya ve Moldova'da en yüksek puanlı uygulama olarak zirvede yer aldı.

TÜRKLER TİKTOK'U SEVİYOR, X'TEN NEFRET EDİYOR

MailSuite'in analizine göre Türkiye'de en çok nefret edilen sosyal medya uygulaması X (Twitter) oldu. TikTok ise en sevilen uygulama olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de en çok sevilen e-posta uygulaması Microsoft Outlook, en nefret edilen Proton Mail olurken; en çok sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp değil Snapchat oldu, en nefret edileni ise Discord oldu.