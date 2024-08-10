Türkiye'de engellenen Instagram, Arkadaş Haritası özelliğini test ediyor

10 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:00

Türkiye'de 1 haftadan fazla bir süredir erişime kapalı olan Instagram, Snapchat'in "Snap Maps" aracına çok benzeyen "Arkadaş Haritası" isimli yeni bir özelliğini test etmeye başladı.

Instagram kullanıcılarının metin ve video güncellemelerini çekildikleri yere göre bir haritada yayınlamalarını sağlayan bu özellik, haritayı arkadaşlarınızla paylaşıyor ve güncellemelerin hepsi birbirinin yanında görünebiliyor.

Yani 2017'de piyasaya sürülen Snap Maps'in hemen hemen aynısı. Tek fark; Instagram'ın çok daha sınırlı gizlilik ayarlarına sahip olması.

HERKESE AÇIK PAYLAŞIM YAPILAMAYACAK

Meta sözcüsü Christine Pai, The Verge'e yaptığı açıklamada, kullanıcıların konumlarını paylaşmak için Yakın Arkadaşlar veya yalnızca takip ettikleri takipçiler gibi "belirli bir grup insan" seçebileceğini söyledi. Snapchat, Snap Maps'te herkese açık gönderilere izin veriyor.

Pai ayrıca Instagram'ın özelliğinin şu anda yalnızca birkaç pazarda "küçük bir test" olarak mevcut olduğunu söyledi. Araç isteğe bağlı ve konum paylaşımı üzerinde kontroller içeriyor. Pai, "Her zaman olduğu gibi, bu özelliği güvenliği göz önünde bulundurarak geliştiriyoruz" dedi.

Tamamen halka açık paylaşımların sunulup sunulmayacağı ya da paylaşımların ne kadar süreyle yayında kalacağına ilişkin sorulara ise cevap vermedi.

INSTAGRAM, ARKADAŞ HARİTASI ÖZELLİĞİNİ NE ZAMAN YAYINLAYACAK?

Haritalar özelliği ilk olarak şubat ayında "Arkadaş Haritası" adı altında geliştirme aşamasında görüldü. Ardından bu hafta, özelliğin kullanımına ilişkin bazı görüntüler kamuoyuna sızmaya başladı. Pai, özelliğin şu anda nerede test edildiğini ve ne zaman sunulacağını söylemedi.

Instagram 2012 yılında tüm resimlerinizi bir harita üzerine yerleştiren bir fotoğraf özelliğine sahipti. Ancak bu özellik tamamen özeldi, arkadaşlarınızla paylaşılamıyor ve yalnızca kendi resimlerinizi içeriyordu. Şirket dört yıl sonra düşük kullanımı gerekçe göstererek bu özelliği kapattı.