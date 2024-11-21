Türkiye'de kuantum çağı başladı: İlk 5 kubit kuantum bilgisayarı faaliyete geçti

21 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:19

TOBB ETÜ, Türkiye'nin ilk 5 kubit kuantum bilgisayarını devreye alarak ülkemizde kuantum bilgisayar dönemini resmen başlattı. Bu teknoloji, klasik bilgisayarlarla yıllar sürecek karmaşık hesaplamaları saniyeler içinde çözebilecek kapasiteye sahip ve stratejik alanlardan sağlığa kadar birçok sektörde kullanılabiliyor.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Türkiye'nin bilim ve teknoloji tarihine "adını altın harflerle yazdıracak" kadar önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, 5 Kubit Kuantum Bilgisayarı (QuanT) devreye alarak ülkemizde kuantum bilgisayar dönemini resmen başlattı.

TRT Haber'in aktardığına göre gelişmiş ülkelerin, stratejik öneme sahip güvenli iletişim ve veri saklama yöntemleri konusunda milyarlarca dolar yaptırım yaptığı bu alanda TOBB ETÜ'nün çalışması ses getirdi. Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri, klasik bilgisayarlarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözebilecek teknolojiler geliştirmek olarak gösteriliyor.

KUANTUM BİLGİSAYAR NEDİR?

Kuantum bilişimi (quantum computing), en güçlü klasik bilgisayarların yapabileceklerinin ötesinde işlem gücü gerektiren sorunları çözmek için kuantum mekaniğinin benzersiz niteliklerinden yararlanan son teknoloji bilgisayar biliminin ortaya çıkan bir alanıdır.

Kuantum bilişim alanı, kuantum donanımı ve kuantum algoritmaları da dahil olmak üzere bir dizi disiplini içerir. Henüz gelişme aşamasında olan kuantum teknolojisi, süper bilgisayarların çözemediği ya da yeterince hızlı çözemediği karmaşık sorunları çözebilecek kabiliyete sahip olarak geliştiriliyor.

Kuantum fiziğinden yararlanarak, tam olarak gerçekleştirilmiş kuantum bilgisayarlar, büyük ölçüde karmaşık sorunları modern makinelerden çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Bir kuantum bilgisayar, klasik bir bilgisayarın tamamlaması binlerce yıl sürebilecek hesaplamaları birkaç saniyede yapabiliyor.

BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILABİLİR

Kuantum bilgisayarlar, stratejik alanların yanı sıra sağlık, finans, sensör ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde de oyunu değiştirecek bir etkiye sahip. Bu sebeple, her ülkenin bu alanda bir yol haritası oluşturduğu görülüyor. Ülkeler arası rekabette fark oluşturan en önemli unsur bu yol haritalarını hayata geçirme hızları.

Yol haritalarını hayata geçirebilen ülkeler teknolojide tekeli ellerinde tutabilmek amacıyla kritik bileşenlere ticari kısıtlamalar getirmeye başladılar. Bu sebeple hâlihazırda herhangi bir ülkeden kuantum bilgisayar tedarik etmenin mümkün olmadığı değerlendirilmekte. Söz konusu bilgisayar ile Türkiye'nin kuantum hesaplama ve programlama alanında sahip olduğu potansiyeli kullanarak geliştirilecek kritik kuantum yazılımlarının yurt dışı ile paylaşılmasının önüne geçilmiş olunacak.

TÜRKİYE, KUANTUM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNE SAHİP AZ SAYIDA ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

5 Kubit Kuantum bilgisayarın geliştirilmesi ile kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girilmiş olacak. Süper İletken Çip Üretim Evinin bulunmamasının, Türkiye'nin yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlar geliştirmesine yönelik önündeki tek engel olduğu değerlendirilmekte.

Süper İletken Çip Üretim Evinin kurulmasına yönelik TOBB/TOBB ETÜ altyapı planlarını tamamladı. Söz konusu altyapı için TOBB ETÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde 5 bin metrekare nitelikli kapalı alan dahi tahsis edildi.

KUANTUM BİLGİSAYARI ÜRETEN FİRMALAR HANGİLERİ?