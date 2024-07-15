Türkiye'de satışa sunulan HomePod mini için yeni renk tanıtıldı

15 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:03

Teknoloji devi Apple, akıllı hoparlör modeli HomePod'un ufak boyutlu versiyonu olan HomePod mini için "Gece Yarısı" isimli renk seçeneğini satışa çıkardı.

HomePod mini, "Kendisi mini, sesi etkileyici" sloganıyla Apple'ın internet mağazasında listeleniyor. HomePod'dan farklı olarak daha geniş bir renk yelpazesi bulunan akıllı hoparlör; Uzay Grisi, Mavi, Sarı, Beyaz ve Turuncu renkler ile birlikte satışa sunulmuştu.

HomePod (2. Nesil) ise yalnızca Gece Yarısı ve Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

HomePod mini'nin Uzay Grisi ile yeni Gece Yarısı versiyonları arasındaki fark yok denecek kadar az. Gece Yarısı biraz daha mavi bir tona sahip ancak uzaktan bakıldığında bu fark edilemediğinden her iki renk de siyah gibi görünüyor.

GECE YARISI HOMEPOD MİNİ FİYATI AÇIKLANDI

Gece yarısı HomePod mini bugün Apple Online mağazasından sipariş edilebilir. Fiyatı ise diğer renkleri gibi 3 bin 999 TL olarak belirlendi. Taksit imkanıyla beraber 1.333 TL x 3 ay seçeneğiyle satın alınabiliyor.

HomePod mini ilk olarak Kasım 2020'de piyasaya sürüldü. Apple akıllı ev kullanıcıları, şirketin giriş seviyesi akıllı hoparlörünün bir sonraki revizyonuyla ilgili haberleri bekliyorlardı, ancak bugünkü renk güncellemesi göz önüne alındığında, yeni nesil bir donanım hâlâ çok uzakta gibi görünüyor.