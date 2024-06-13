Türkiye'de yapay zeka ile ulaşımda yeni dönem

13 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:52

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Türkiye Başkanı Esma Dilek, Türkiye'de de yapay zeka çözümlerinin, ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasını sağladığını açıkladı.

Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı da olan Dilek, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan değişimlerin ulaştırma sektörünü de etkilediğini söyledi.

'AKILLI ŞEHİR' VE 'AKILLI ULAŞIM'

Özellikle kentlerde farklı ulaşım türleri ve sistemlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Dilek, gelişen teknolojiyle birlikte "akıllı şehirler" kavramının "akıllı ulaşımı" da gündeme getirdiğini bildirdi.

Dilek, sürekli büyüyen ulaşım sistemlerinin etkin şekilde yönetilmesi için özellikle yapay zekanın içinde bulunduğu birçok yenilikçi teknolojinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi birçok şehirde, kent içi trafik yönetimi için tasarlanan akıllı ulaşım çözümlerinin bulunduğunu dile getirdi.

AKILLI ULAŞIM, TRAFİKTEKİ SORUNLARI ÇÖZÜYOR

Bu sistemlerin sağladığı katkılara değinen Dilek, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan AUS uygulamalarının, trafik sıkışıklıklarını, seyahat sürelerini, trafik kazalarını, sera gazı emisyonlarını ve ulaşım maliyetlerini azalttığını sözlerine ekledi.

Bir yandan şehirlerdeki trafik sorunları büyük boyutlara ulaşırken diğer yandan yapay zeka sistemleriyle ulaşım sistemlerinin dönüştüğünü vurgulayan Dilek, yapay zeka algoritmalarından yararlanılması ile trafik kazaları ve sıkışıklığının azalarak, yol kapasitesinin arttığını ve uzun vadede şehirlerin planlanmasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de de yapay zeka kullanılarak geliştirilen çözümlerin, ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasını sağladığını belirten Dilek, teknolojinin gelecek 10 yılda şehirleri ve ulaşım algılarını değiştireceğini dile getirdi ve şunları ekledi:

"Ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleri önemli rol üstlenecek. Yapay zeka ve dijitalleşmenin daha fazla ön plana çıkacağı akıllı kavşaklar, akıllı trafik yönetimiyle bağlantılı hareketlilik sağlayan çözümler yaygınlaşacak. Artırılmış ve sanal gerçeklik ile dijital ikiz teknolojileri, akıllı şehir dönüşümlerinde etkili olacak."

MEVZUATTA AUS DEĞİŞİMİ

Dilek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda Türkiye için akıllı ulaşımda inovasyonu destekleyen kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin yer aldığını anlattı.

Eylem Planı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayacak şekilde taslak olarak hazırlanarak kurum görüşlerine sunulduğu bilgisini veren Dilek, planda otaya konulan çalışmalarla sektörün mevzuat gereksinimlerini karşılayarak inovasyonu hızlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Dilek, plandaki hedefleri, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ulaşmanın temel adımları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.