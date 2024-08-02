Türkiye'de yapay zekalı insansı robot geliştirildi: Yüz tanıyabiliyor, soruları cevaplayabiliyor

02 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:03

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Bursa Teknik Üniversitesi'ne bağlı Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden'in geliştirdiği insansı robotun ismi Moria.

İNSANSI ROBOT PROJESİNİN BİRİNCİ FAZI TAMAMLANDI

Robotun tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden ekip oluşturuldu.

Geçen şubat ayında çalışmalarına başlanan birinci fazı tamamlanan projede, "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek hem teorik bilgilerini uygulamalı pekiştirme hem de robotik ve yapay zeka alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

İNSANLARLA DAHA DOĞAL VE ETKİLİ İLETİŞİM KURABİLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Adar, robotun insanlarla daha doğal ve etkili şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağladıklarını belirtti.

Robotun özelliklerine değinen Adar, "Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından 'robotlar ve akıllı sistemler' alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ'nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı." dedi.

Adar, robotun akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıdığını ve mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendirildiğini belirtti. "Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor." dedi.