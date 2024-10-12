Türkiye'de yok satıyordu! Sevilen akıllı telefon markası için kötü haber

12 Ekim 2024 17:43 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:46

Bütçe dostu akıllı telefonları ile Türkiye'de çok satan akıllı telefon markası Poco, internet sitesini kapatacağını duyurdu. Markanın ürünleri ve hizmetlerinin Xiaomi'ye taşınacağı belirtildi. Peki Poco'ya ne olacak?

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Çinli teknoloji devi Xiaomi​'nin, bütçe dostu akıllı telefon​ modelleri ile tanınan alt markası Poco​, resmi web sitesi po.co'yu kapatacağını duyurdu. 31 Aralık 2024 itibarıyla markanın "Poco Global" ve "Poco Türkiye" gibi tüm siteleri devre dışı kalacak. Peki bu tarihten sonra ne olacak?

POCO, AKILLI TELEFON PAZARINDAN ÇEKİLİYOR MU?

Zannedilenin aksine Poco, akıllı telefon piyasasından çekilmiyor. En azından şu an için buna işaret eden bir açıklama veya iddia mevcut değil. Gizmochina'nın haberine göre, 31 Aralık'tan sonra Poco, ürünlerini ve hizmetlerini Xiaomi'nin resmi web sitesinde sunmaya devam edecek.

Poco web sitesinin kapanma süreci 21 Ekim 2024 Pazartesi günü başlıyor. Bu tarihten itibaren kullanıcılar internet sitesinden ürün satın alamayacak. Tüm Poco ürünleri, Xiaomi'nin global web sitesi olan mi.com/global üzerinden erişilebilir olacak.

'POCO PUANLARI' GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİYOR

Poco'nun sadakat programlarına katılanlar için haberler iyi. Sahip olduğunuz puanlar, Xiaomi ekosistemine aktarılacak ve geçerliliğini sürdürecek. Bununla birlikte de kullanıcıların elindeki mevcut kuponların 12 Aralık'tan önce yeniden düzenleneceğini belirtelim.

Öte yandan Poco web sitesinden verilen geçmiş siparişler ve takip bilgileri gibi veriler otomatik olarak Xiaomi'ye aktarılacak. Ancak kötü haber şu ki, Poco'nun bağımsız uygulaması olan "Poco Store App", web sitesinin kapanmasını takiben işlevselliğini yitirecek.