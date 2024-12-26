Türkiye'deki elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısı belli oldu

26 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:28

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Kasım 2024 raporuna göre, Türkiye'deki güncel elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısı belli oldu. İstasyonlardaki en yaygın şarj desteğinin 12-22 kW aralığında olduğu belirtilirken, portların çoğunun AC şarj hizmeti sunduğu öğrenildi. İşte veriler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı. Böylelikle Türkiye​'de trafiğe kayıtlı elektrikli araçların sayısı ve bu araçların hizmet alabildikleri şarj istasyonu miktarı belli oldu. İşte detaylar.

Rapora göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 167 bin 519. Ancak şarj portu sayısı yalnızca 25 bin 96 seviyesinde. Bu da her bir şarj portu başına aşağı yukarı 7 elektrikli araç​ düştüğü anlamına geliyor.

AC VE DC ŞARJ PORTLARI DAĞILIMI BELİRLENDİ

EPDK​'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye'deki 25 bin 096 şarj portunun 15 bin 327'si düşük hızlı AC şarj hizmeti sunarken, yüksek hızlı DC şarj hizmeti sağlayan portların sayısı 9 bin 769 tane. En yaygın şarj desteği ise 12-22 kW aralığında bulunuyor. Daha yüksek hızlı şarjda 151 kW ve üzeri destek sunan portların sayısı ise 3 bin 408 olarak açıklandı.

ŞARJ HİZMETİ SAĞLAYAN ŞİRKETLER

Türkiye genelinde hizmet veren başlıca şarj şirketlerinin port sayıları şu şekilde sıralandı: