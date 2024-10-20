Türkiye'deki İHA sayısı belli oldu! Bakanlık sayıyı açıkladı

20 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:36

2024 yılının ilk 9 ayında İHA (dron) sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 68 bin 647’ye ulaştı. İHA pilot ehliyeti bulunan kişi sayısı ise 1 milyon 536 bin 993'e çıktı.

AKSUNGUR İHA pilotu hem mavi vatanı hem de gök vatanı koruyor

AKSUNGUR İHA pilotu hem mavi vatanı hem de gök vatanı koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Araçları​ (İHA) ve bu araçların kullanım lisansına sahip pilot sayılarına ilişkin verileri paylaştı. İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 5 bin ile 8 bin arası yeni İHA’nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.

PİLOT SAYISINDA PATLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hayata geçirilen eğitim ve çalışma programları sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında artış yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, “2024 Eylül ayı sonu itibariyle İHA sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 12,5’lik artışla 68 bin 647’ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

İHA TRAFİĞİNE ÇÖZÜM

Uraloğlu, SHGM'nin “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını ifade etti. Uraloğlu ayrıca, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ile erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşım ile İHA’ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarını belirterek, bu sayede İHA'ların sebep olduğu öylece emniyet ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.