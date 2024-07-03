Türkiye'den savunmada yeni rekor! Resmi veriler paylaşıldı

03 Temmuz 2024 12:45 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:48

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatının Haziran ayında 563 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "İlk 6 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre % 21.6 lık bir artış sergileyerek 2 Milyar 883 Milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE % 21.6 LIK BİR ARTIŞ"

Haluk Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatımız Haziran ayında 563 Milyon $ olarak gerçekleşti. İlk 6 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre % 21.6 lık bir artış sergileyerek 2 Milyar 883 Milyon $ olarak gerçekleşti.

İhracat stratejimizde temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamaktır.

İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Bugün itibariyle dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma ve havacılık ürünlerinin başarıyla kullanıldığını gururla paylaşmak isterim. Türkiye savunmasına güvenen, yerli ve milli sistemlerimizi envanterine ekleyen ülkelere de bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum.

Savunma ve havacılık sanayii, Türkiye’mizin yüz akı olacak işler yapmaya “Yükselen Türkiye’nin Güçlenen Yıldızı” olmaya devam edecek."

MAYIS AYINDA İHRACAT REKORU KIRILDI

Öte yandan, Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, mayıs ayında ihracat rekoru kırdı. 2024 Mayıs ayında 876.046 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.