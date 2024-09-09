Türkiye'den yapay zeka ve çip hamlesi: Dijital dönüşümde stratejik adımlar atılacak

09 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:09

Türkiye, 2025-2027 Orta Vadeli Programı kapsamında dijital dönüşümü desteklemek için yapay zeka ve çip teknolojileri alanında stratejik adımlar atma kararı aldı. Bu plan çerçevesinde, KOBİ'lere dijital destek, yapay zeka araştırmalarının artırılması ve çip endüstrisinin geliştirilmesi öngörülüyor.

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Türkiye, dijital dönüşüm alanında önemli bir dönüşüm planı sunarak, yapay zeka ve çip teknolojileri konusunda stratejik adımlar atma kararı aldı. 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, dijital teknolojilerin benimsenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

OVP'den yapılan derlemelere göre yeni dönemde birçok konunun yanı sıra Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine de odaklanılacak. Bu kapsamda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) başta olmak üzere firmaların, dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetleri desteklenecek. Bu destekler, büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla verilecek.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK

Sürecin önemli araçlarından biri de yapay zeka. Bu doğrultuda yapay zekaya özgü tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Ayrıca yapay zeka araştırmacılarına yönelik hesaplama altyapılarının erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin artırılması öne çıkacak adımlar arasında.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ekosistemi, "yapay zeka ekosistem" çağrıları sayesinde harekete geçirilecek. Desteklenen projeler kapsamında geliştirilmiş çözümler aracılığıyla kazanılan bilgi birikimleri ekosisteme aktarılacak. Ek olarak yapay zekaya ilişkin mevzuat da Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü'ne uyum sağlanması amacıyla düzenlenecek.

KOBİLER'İN BİLİM İHTİYAÇLARI İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

Orta Vadeli Program'da (OVP) dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi kapsamında birçok alanda gelişim yapılması öngörülüyor. Bu alanlar, çip endüstrisinden 5G'ye, uydu geliştirmeden bulut bilişime kadar uzuyor. Bunun için verimlilik artışı amacıyla kurulan "yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri"nin (model fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti vermek üzere altyapıları tamamlanacak. Yeşil dönüşüm için de imalat sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni hizmetler verecek şekilde kapasiteleri artırılacak.

Çip endüstrisinde AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek. Çalışmalar destek mekanizmalarıyla güçlendirilecek. Ayrıca 5G ve ötesi için uygulama planı hazırlanacak. Uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri koordine edilerek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

KOBİ'lerde yaygın olarak ihtiyaç duyulan bilişim ihtiyaçları için esnek, ihtiyaca göre özelleştirilebilir, modüler çözümler, açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lere bu araçlara erişimde destek sağlanacak.