Türkiye'nin 3. uzay yolculuğu başlıyor: Tarihi ve saati netleşti

Türkiye'nin uzay serüvenine katılacak yeni bir isim daha belli oldu. Alper Gezeravcı ve Tuna Cihangir Atasever'in ardından, Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, uzaya gidecek üçüncü Türk olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Amazon kurucusu ve iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'in düzenleyeceği New Shepard NS-34 görevinde yer alacak olan Erdem, 3 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da uzay yolculuğuna çıkacak.

UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK İŞ İNSANI OLACAK

Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay bilim misyonlarını başarıyla tamamlamasının ardından tamamen bireysel girişimle uzaya çıkacak Erdem, böylece üçüncü Türk uzay yolcusu, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçecek.

Fırlatma, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek ve Blue Origin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu özel anı tüm dünyayla birlikte Türkiye de eş zamanlı izleyebilecek.

ARAÇ, OTONOM BİR ŞEKİLDE UZAYA ÇIKACAK

Tamamen otonom olan ve pilotu bulunmayan New Shepard'ın 14'üncü insanlı uçuşunda Erdem ile birlikte 6 yolcu daha bulunacak.

ABD'li girişimci ve yatırımcı J.D. Russell, kripto dünyasının tanınmış ismi, TRON kurucusu ve Liberland Başbakanı H.E. Justin Sun, Porto Rikolu meteorolog, gazeteci ve NASA elçisi Deborah Martorell, İngiltere kökenli hayırsever ve eğitmen Lionel Pitchford ve Hindistan doğumlu, 193 ülkeyi gezmiş bir gezgin ve maceraperest Arvinder Singh Bahal de bu yolculukta yer alacak.

NS-34 insanlı uzay uçuşunun görev arması ise 6 mürettebat üyesinin kişisel hikayesinden izler taşıyan sembollerle tasarlandı.

Armada Erdem'in kültürel mirası, Boğaziçi siluetiyle temsil edildi. Blue Origin tarafından "New Shepard NS-34" olarak adlandırılan bu görevde, görev numarasının NS-34 olması, İstanbul'un plaka kodu olan 34 ile örtüşerek anlamlı bir tesadüf oluşturdu.