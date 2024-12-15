Türkiye'nin 5G'ye geçişi için önemli gelişme! Bakan Uraloğlu açıkladı

15 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli 5G teknolojisine geçiş sürecinde 2024'te yapılacak ihale ile 2026 yılında 5G hizmetine başlanacağını duyurdu. Bu kapsamda Uraloğlu, 5G'de ihale edilecek frekansların belli olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Türkiye​'nin 5G​ teknolojisine geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl yapılması planlanan 5G ihalesiyle ilgili detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, 2026​ yılında 5G'nin kullanıma başlanmasının planlandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Türkiye'de bilişim tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak" dediği 5G için yakın zamanda ilana çıkacaklarını belirtti. 5G için ihale edecekleri 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz'deki frekansları hazır hale getirdiklerini de sözlerine ekledi.

5G, TÜRKİYE'DE 34 NOKTADA KULLANILIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "yerli ve milli 5G" hedefi doğrultusunda, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütüldüğüne işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaların yapıldığını anlattı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirerek, gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlamayı planladıkları yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkat çeken 5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacaklarını anlattı.

5G SANAYİNİN VE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILACAK

Gelecek yılın ortalarında ihale çalışmalarını tamamlayarak, 2026'da 5G'yi hem sanayinin hem de vatandaşların kullanımına açacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıktığını bildirdi.

Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, AR-GE projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterlerinin getirileceğine işaret eden Uraloğlu, bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

BTK, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

Bu amaçla BTK'nın kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme altyapılarına olan ihtiyaç artarken yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması yönünde politikaların ön plana çıktığına dikkati çekerek, 5G'nin yaygınlaşması ve kullanımının artmasının, yüksek bağlantı kalitesi isteyen ve veri yükünü artıran yeni nesil uygulamaların önünü açacağını ve bu durumun sabit ve mobil altyapıların bütünleşmesinin ve mobil ağların önemini artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yetkilendirmelerde kazanılan deneyimle kullanıcı ihtiyaçları ve sektörel gelişmelere uygun şekilde uluslararası gelişmeler çerçevesinde yerli haberleşme altyapılarının kurulumu gözetilerek 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmalarının da tamamlanacağını kaydeden Uraloğlu, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüleceğini sözlerine ekledi.