Türkiye'nin Ay görevi hız kazanıyor! Bakan Kacır duyurdu: Milli hibrit roketinden büyük başarı

13 Aralık 2024 15:25 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır'a göre proje, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda ilerliyor ve milli hibrit roket motoru şu anda 20 başarılı test tamamlamış durumda.

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Türkiye'nin uzay alanındaki en iddialı projelerinden biri olan Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP), Milli Uzay Programı (MUP) hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​, Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda, Ay projesinin mevcut durumu ve hedefleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Ay görevi kapsamında ilk aşamada, milli imkanlarla geliştirilen uzay aracının, hibrit itki sistemi ateşlemesi ile Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine gönderilmesi ve Ay yüzeyine sert iniş yapması planlanmakta. İkinci aşama ise, yerli imkanlarla geliştirilecek uzay aracının, yerli fırlatma aracıyla gönderilmesini, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesini ve bir keşif aracı görevini içeriyor.

MİLLİ HİBRİT ROKET MOTORU, 20 ATEŞLEME TESTİNİ TAMAMLADI

Bakan Kacır, yörünge uydu sistemlerinde kabiliyetleri geliştirdiklerini belirtti. Ay Araştırma Programı'nda yörüngeler arası transferde kullanılacak milli hibrit roket motorunun, 20 ateşleme testini başarıyla tamamladığını ifade etti. Kacır, ayrıca fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerine devam edeceklerini ve 2030'a dek uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracaklarını anlattı.

Türkiye'nin uzay sanayisini geliştirecek adımlarla küresel uzay ekonomisinden aldıkları payı artıracaklarına dikkati çeken Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile milyonlarca genci teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdıklarını dile getirerek, 81 ildeki 130 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nı 4 bin 300 öğrencinin tamamladığını, 34 binden fazla öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini söyledi.