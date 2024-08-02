Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet'in kullanıcı sayısı belli oldu! En çok kullanılan hizmetler

02 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:29

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Türkiye'nin dijitalleşme alanında şimdiye kadarki en iyi projelerinden biri olan e-Devlet Kapısı, kullanıcı sayısında yıl sonu hedefi olan 66 milyonu 1 Ağustos 2024 itibarıyla aştı.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabildikleri "Türkiye'nin dijital yüzü" olarak hizmet veren e-Devlet Kapısı, 66 milyon 2 bin 381 kullanıcı sayısına ulaştı.

Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle dijital hizmetlere olan ihtiyacın net olarak anlaşılmasının ardından vatandaşların ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dijitalleştirilmesi sayesinde e-Devlet Kapısı'nın kullanımı katlanarak arttı.

E-DEVLET KAPISI, 2008'DEN BERİ ARALIKSIZ GELİŞTİRİLİYOR

Türkiye'de 2008'den itibaren gelişimine aralıksız devam eden e-Devlet Kapısı'nda 1 Ağustos itibarıyla 1056 kuruma ait 8 bin 309 dijital hizmet sunuluyor. Kullanıcı sayısı 1 Ağustos itibarıyla 66 milyon 2 bin 381'e ulaşan e-Devlet Kapısı'nda, yıl sonu hedefi olan 66 milyon kullanıcı sayısı aşılmış oldu.

Toplam giriş sayısı yılın başından bugüne kadar 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 olan e-Devlet Kapısı'nda, Togg üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı.

E-DEVLET'TEN MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 94,8

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yüksek kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı odaklılığıyla Avrupa'nın en iyilerinden olan e-Devlet Kapısı'nı vatandaşların geri bildirimleriyle geliştirmeye devam ediyor. Her yıl yapılan e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi 2024 yılında da "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla tamamlanırken memnuniyet oranı yüzde 94,8 olarak kaydedildi.

E-DEVLET'TE EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER

Bu yılın başından itibaren en çok kullanılan 3 hizmete ve kullanım sayılarına bakıldığında tablo şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494

Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti - 207 milyon 264 bin 374

Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684

E-DEVLET NEDİR, NASIL KULLANILIR?

e-Devlet sayesinde, vatandaşlar birçok devlet işlemini internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Örneğin nüfus kayıt örneği alma, SGK hizmet dökümü sorgulama, soy ağacı sorgulama, öğrenci belgesi görüntüleme gibi işlemler bu platformdan yapılabiliyor.

e-Devlet; bilgisayar, telefon, tablet ve Togg araçları üzerinden kullanılabiliyor. Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e girmek için "turkiye.gov.tr" adresini ziyaret etmek ve daha sonra T.C. Kimlik No ve şifre ile girmek yeterli oluyor.