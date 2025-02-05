Türkiye'nin İHA gücü büyüyor! Bayraktar ve ANKA'nın ardından ihracata damga vurdular

05 Şubat 2025 15:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:44

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları ile (İHA) ihracatta yakaladığı başarı yeni ürünlerle pekişiyor. Dünyada ses getiren Bayraktar ve TUSAŞ ANKA İHA'ların ardından, BMS Savunma tarafından geliştirilen AYBARS-2, ORHUN, GÖKTUĞ ve BORAN-2 gibi araçlar, Türkiye'nin İHA ihracatına adlarını yazdırdı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki insansız hava aracı (İHA) ihracatı, yeni ürünlerle giderek çeşitleniyor. Baykar ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ardından, BMS Savunma Teknolojileri AŞ (BMS Savunma), 2024 yılı İnsansız Hava Araçları Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü ödülünü kazanarak sektörün dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Ödül, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliğinde Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'25 etkinliğinde takdim edildi.

3 İHA MODELİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

BMS Savunma'nın bu başarıyı elde etmesini sağlayan İHA'ları arasında AYBARS-2, ORHUN, GÖKTUĞ ve BORAN-2 gibi modeller yer alıyor:

AYBARS-2: Benzin motorlu bir sabit kanatlı hava aracı olup, 7-8 saat havada kalabilme ve 100 kilometre yarıçap menzilde görev yapma kabiliyetine sahip.

Benzin motorlu bir sabit kanatlı hava aracı olup, 7-8 saat havada kalabilme ve 100 kilometre yarıçap menzilde görev yapma kabiliyetine sahip. ORHUN ve GÖKTUĞ: Elektrikle çalışan, minimum 3 saat havada kalabilen ve 50 kilometre yarıçap menzilde görev yapabilen İHA'lar olarak öne çıkıyor.

Elektrikle çalışan, minimum 3 saat havada kalabilen ve 50 kilometre yarıçap menzilde görev yapabilen İHA'lar olarak öne çıkıyor. BORAN-2 ise 4 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı taşıyabilme ve 7-8 kilometre mesafeye bırakabilme özelliğiyle sınıfının en etkili saldırı dronlarından bir tanesi.

10 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR

Yurtdışı Operasyonlar ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Çilingir, tüm dünyada İHA'lara yoğun bir ilgi bulunduğunu, savunma ve havacılık sanayisindeki yeteneklerini kullanarak bu ilgiyi ihracata dönüştürmek için farklı coğrafyalarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

BMS Savunma olarak 2024 yılında Afrika'da 2, Asya'da 2 olmak üzere toplam 4 ülkeye teslimatlar gerçekleştirdiklerini belirten Çilingir, Asya-Pasifik bölgesinde bir ülke ile kamikaze dron satış sözleşmesi imzaladıklarını ve toplamda 10 ülkeye ihracat yaparak global pazar paylarını daha da genişlettiklerini sözlerine ekledi.

Bu ihracatlar kapsamında yalnızca İHA teslimatları yapmadıklarını, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına özel entegre sistemler oluşturarak yazılımı tamamen BMS'ye ait ve yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde olan İHA'larının etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Çilingir, gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde ettiklerinin altının çizdi.

Çilingir, BMS Savunma'nın tamamen ihracat odaklı bir şirket konumunda olduğunu ve müşteriye özel tasarlanan ve özelleştirilebilir çözümler sunan bir İHA üreticisi olarak sektörde fark yaptığına dikkati çekerek, "Her bir müşterimize ihtiyaçlarına uygun konfigüre edilmiş sistemler önererek, müşteriye özel ürünlerle pazar çeşitliliğini artırıyoruz" diye konuştu.

"FAALİYETLERİMİZİ İHRACAT ODAKLI SÜRDÜRECEĞİZ"

BMS Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Işık da 2025 yılında faaliyetlerinin ihracat odaklı olarak süreceğini söyledi. Sözleşme imzaladıkları 11. ülkeye teslimatı 2025'in ikinci çeyreğinde yapacaklarını bildiren Işık, bu yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Halihazırda iki farklı Afrika ülkesiyle yeni ihracatlar için görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Işık, ihracat çalışmaları yanında üretim kapasitelerini artırmaya yönelik de çabaları olduğunu ve bu kapsamda 2025'in ikinci çeyreğinde İvedik bölgesinde yeni fabrikalarına taşınmayı planladıklarını kaydetti.

"Bu sayede merkez ofisimiz ve üretim tesislerimizi tek çatı altında birleştirerek operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. BMS Savunma olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve özelleştirilebilir çözümlerimizle savunma sanayisinde büyümeyi ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz" dedi.