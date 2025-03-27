Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ, devletin

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ, devletin süper teşvik programıyla Kayseri'de jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretimi için dev bir yatırıma imza atıyor. Yaklaşık 9,5 milyar liralık yatırımla kurulacak tesis, doğrudan 1000 kişiye istihdam sağlayıp yıllık 12 uçak üretim kapasitesine sahip olacak.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak tarih sayfalarında yerini alan ve yakın zamanda yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, devletin süper teşvik programından yararlanarak önemli bir yatırıma hazırlanıyor.

"Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar" (süper teşvik) kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan yatırım ile Kayseri'de jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretimine yönelik tesis kurulacak. Ayrıca tesiste montaja hazır uçak parçalarının da üretimi gerçekleştirilecek.

TESİSTE 1000 KİŞİ DOĞRUDAN İSTİHDAM EDİLECEK

2023'te başlayan ve 6 yıla yayılan yatırım için yaklaşık 9,5 milyar liralık sabit yatırım yapacak TOMTAŞ, kuracağı tesiste 150'si nitelikli yaklaşık 1000 kişiyi doğrudan istihdam edecek. Ayrıca şehir ve çevre illerde yüksek teknoloji alt yükleniciliği ile binlerce kişilik ekosistem oluşturacak.

YILDA 12 EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI ÜRETİLECEK

Tesisin yılda 12 eğitim ve hafif taarruz uçağı için üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Bu rakam, HÜRJET'in uluslararası piyasalarda talep görmesiyle kademeli olarak artırılacak; yıllık kapasite ilk etapta 24'e daha sonra 48 uçağa çıkarılacak. 2016 ton uçak parçası ve 84 ana komponent seviyesi uçak parçasının üretilmesi de planlar arasında.

Projeye teşvik kararı kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi olanaklar sağlanacak.

TOMTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekşi, Türkiye'nin savunma ve havacılık projelerine katkıda bulunmak ve bu alanda ihracat gerçekleştirmek amacıyla 2 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Altyapı, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarıyla kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını vurgulayan Ekşi, bunun sonucunda da Ekim 2024'te HÜRJET projesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) onaylı tedarikçisi olarak 12 uçak için komponent seviyesi montaj hizmeti için sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

"KAYSERİ'Yİ HAVACILIKTA MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

TUSAŞ'ın kendilerine duyduğu güvenle HÜRJET projesinin parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Ekşi, TOMTAŞ'ın köklü tarihinden aldıkları güçle Kayseri'yi havacılıkta merkez haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. HÜRJET'in de bunun kapısını açacağını vurgulayan Ekşi şöyle konuştu:

"TOMTAŞ, 15 Ağustos 1925'te kurulmuştu. Proje Bazlı Teşvik Belgesi almaya geldiğimizde Kayseri'den el işi gümüş bir makas da getirdik. HÜRJET Montaj Fabrikasını şirketin 100. yılında açmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik."

TOMTAŞ, Ocak 2023'te yüzde 51 TOMTAŞ Yatırım AŞ, yüzde 29 TUSAŞ, yüzde 19 ASFAT, yüzde 1 Erciyes Teknopark ortaklığı ile kuruldu. İlk olarak Haziran 2023'te Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Talaşlı İmalat Fabrikası kuruldu. Geçen yıl Kayseri'de AR-GE ve Mühendislik Ofisi ile Ankara Mühendislik ve Tasarım Ofisi hayata geçirildi.

Bu yılın ikinci yarısında HÜRJET Montaj Fabrikası faaliyete başlayacak. 2027 yılında ise Kayseri Havalimanı yanında TOMTAŞ Havacılık Kampüsü devreye alınacak. TOMTAŞ, HÜRJET Blok-I projesine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında 12 uçak ve 60 komponent seviyesi montaj hizmeti verecek.

Bu kapsamda uçağın ön gövde, orta gövde, arka gövde, kanat kutuları, kuyruk montajları ekim ayından itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak ve Şubat 2027'de Blok-I sözleşmesi tamamlanacak. HÜRJET'in komponent seviyesi montajının yapılacağı tek tesis, oluşacak bilgi birikimi ve tecrübe ile küresel havacılık firmalarına parça üretimi, montaj, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirme potansiyeline ulaşacak.

TOMTAŞ'ın söz konusu hedeflere ulaşmak için atacağı adımlarla 6 yıllık sabit yatırım tutarının 9,5 milyar liranın çok ötesine geçmesi bekleniyor.