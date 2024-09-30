Türkiye'nin ilk vurucu İHA'sı KARGU zırh delici harp başlığı ile hedefi yerle bir etti

30 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:55

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından STM erörle mücadele etkin kullanılan vurucu İHA'sını test etti. Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı 'STM KARGU'ya mühimmat başlığı entegre edildi. STM KARGU zırh delici harp başlığı ile hedefi tam isabetle vurdu.

Türk savunmasına terörle mücadele için büyük bir proje kazandıran ve modern sistemler geliştiren STM​ Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., yeni bir hamleye imza attı. Değişen harp sahalarını yakından takip eden şirket taktik mini İHA’sıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA​'sı “STM KARGU”ya zırh delici harp başlığı entegre edildi. Sahaya çıkıp zırh delici mühimmatla havalanan KARGU, zırhlı araca dalış gerçekleştirdi ve ilk test atışında hedefini noktasal hassasiyetle imha etti.

ZIRH DELİCİ BAŞLIK TAMAM SIRADA RF ARAYICI BAŞLIK VAR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU'yu harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirdiklerini belirterek, ''Bir süredir KARGU'nun farklı faydalı yük versiyonları için çalışıyoruz. Bugüne kadar anti-personel mühimmat başlığı ile sahada etkin şekilde görev alan KARGU bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek. Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebilecek. Özellikle KARGU'yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF Arayıcı Başlık ile de KARGU, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız.'' dedi.

ÜÇ FARKLI KITADA 10'DAN FAZLA ÜLKE PEŞİNDEN KOŞUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken KARGU 2021 yılında ilk ihracat başarına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla KARGU üretildi.

DÜŞMAN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLMESİ ÇOK ZOR

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu'ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 km menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.

ADINI ESKİ TÜRKÇE'DEN ALIYOR

Eski Türkçe'de “dağ başındaki gözlem kulesi” ve “atmaca” anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. “Man-in-the-Loop” prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.