Türkiye'nin insansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında ilki başardı

22 May 2024 09:08 - Güncelleme : 22 May 2024 09:09

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız deniz aracı MARLİN'in, 9-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez muharip su üstü platformlarıyla birlikte kullanıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektronik harp faydalı yükleri entegre edilmiş TCB 1101 MARLİN-İnsansız Deniz Aracı (İDA)'nın tatbikat senaryosu kapsamında görevlendirildiği belirtildi.

MSB'DEN MARLİN İDA AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine 19 Ocak 2024 tarihinde alınan MARLİN İDA; DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı kapsamında, 11 Mayıs’ta Seçkin Gözlemci Günü’ne, 14-16 Mayıs’ta EH ve Keşif-Gözetleme faaliyetlerine istinaden tatbikatın Çok Tehditli Ortamda Harekât safhasına katıldı. Ayrıca Tanımlanmış Deniz Resmine katkı sağlandı."

TÜRKİYE, NATO ÇAPINDA ÖNCÜL

MARLİN İDA'nın ilk kez uydu üzerinden başarıyla komuta edilerek gerçekleştirilen bu tatbikatta kazanılan yeteneklerin, Türkiye'nin bu alanda NATO çapında öncü olduğunu gösterdiği vurgulandı. MSB, bu yeteneklerin gelecekte güdümlü mermili İDA’ların envantere girmesi ile birlikte kriz ve çatışma ortamlarında bir kuvvet çarpanı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.