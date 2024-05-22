Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN, deniz görevlerinde rol alacak: Ülkeler sıraya girdi!

22 May 2024 17:21 - Güncelleme : 22 May 2024 17:22

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN'i geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında ana yurt güvenliği fuarı SEDEC kapsamında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ALPİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak.

PROJEDE AYLARDIR ÇALIŞIYORLAR

Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyleyen Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, SEDEC'te beraber bir platform geliştirme anlamında imza attıklarını belirtti. ALPİN'in Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olmakla beraber dünyada da sınıfında sayılı helikopterler arasında yer aldığını ifade etti.

Şener, ALPİN'in muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanıldığını ifade ederek, bunun yanında platformun deniz kuvvetleri tarafından kullanılmasına yönelik dünyadan ve Türkiye'den talepler aldıklarını belirtti.

"Helikopterin gemiye inmesi biraz kompleks bir proje. Airbus ile projemizin fokusunda bu var" diyen Şener, ALPİN'i gemiye inebilen bir platform haline dönüştürmek için iş birliği protokolü yaptıklarını ve bunun sonrasında da Airbus ile farklı iş birliği projeleri yapmayı ümit ettiklerini vurguladı.

"DENİZ TAŞITLARINA HAREKET HALİNDEYKEN KALKIŞ VE İNİŞ ZORDUR"

Deniz taşıtlarına hareket halindeyken helikopterin kalkması ve inmesinin, çözülmesi zor problemlerden bir tanesi olduğunu belirten Şener, bunu yapabilen çok az sayıda çözüm olduğunu ve önümüzdeki 6 ay içinde ALPİN'in de bunlardan bir tanesi olacağına dikkati çekti, "Bundan sonra ALPİN'i sadece Kara Kuvvetleri'nin, Özel Kuvvetler'in değil, Deniz Kuvvetleri'nin de kullanımına sunmuş olacağız" dedi.

Platformda temelde çok büyük değişiklikler yok. Otopilotunu Titra'nın kendisinin geliştirdiği bir platform. Birtakım donanım ve yazılım entegrasyonunu içeren bir süreç. Beraber bir geliştirme yapılacak. Airbus'ın bununla ilgili bir tecrübesi var. Bu tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Onların da bu sınıfta bir platformla şimdiye kadar bu konuda bir çözümü yoktu. Onlar da kendilerine bu kabiliyeti kazandırmış olacaklar. İki taraf da bu konuda çok heyecanlı."

ÜLKELER ALPİN İÇİN SIRAYA GİRDİ

ALPİN için hemen hemen her kıtadan birçok ülkeyle görüşmeler devam ettiğini bildiren Şener, şu bilgileri paylaştı:

"Gelip demolarını gören, memnun olan, fiyat isteyen, teklif isteyen çok fazla ülke var. ALPİN'in hem geliştirilmesini hem üretimiyle alakalı HAB bölgesinde yeni bir fabrika kuruyoruz, bunun altyapılarını oluşturuyoruz. Sene sonuna kadar en az birkaç ülkeyle ALPİN'le, kamikaze ürünlerimizle, ürün gruplarının tamamıyla ilgili protokoller imzalamayı hedefliyoruz. Çok fazla talep var. Açıkçası biz biraz ince eleyip sık dokuyoruz."

ALPİN Kuzey Irak'ta kullanıldıktan sonra sahadan birtakım geri bildirimler aldıklarını dile getiren Abdulkadir Şener, bunlara ilişkin geliştirme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Her geçen gün platformlarının daha da ayakları yere basar hale geldiğini vurgulayan Şener, "Yurt dışında test yapacağımız ülkeler var. Platformu oralara götürüp testlerimizi yaptıktan sonra bu protokollerin hızlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.